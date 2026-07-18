상한 음식보다 위험…조리 때 ‘교차 오염’ 식중독·장염 부른다

높은 기온으로 다양한 병원성 미생물이 빠르게 증식하기 쉬운 여름철엔 식중독이나 장염에 걸리지 않도록 각별한 주의가 필요하다. 전문가들은 음식 재료 준비부터 조리·보관·섭취까지 다양한 요인이 질환을 유발할 수 있으므로 세심한 관리의 중요성을 강조한다.



16일 식품의약품안전처 통계를 보면 2015~2024년 식중독 환자 중 57%는 6~9월 여름철에 질환이 발생한 것으로 나타났다. 특히 최근 5년간 환자가 가장 집중된 시기는 7월이었는데, 살모넬라균과 병원성 대장균, 생닭을 통해 감염될 수 있는 캠필로박터, 해산물을 매개로 하는 장염비브리오균 등 다양한 미생물이 식중독을 일으킨 것으로 조사됐다.



식중독과 세균성 장염에 걸리는 가장 대표적인 경로 중 하나로 손이나 조리 도구를 충분히 씻지 않아 발생하는 ‘교차 오염’을 들 수 있다. 생닭이나 생고기를 손질한 칼과 도마를 충분히 씻지 않고 과일이나 채소 등 다른 식재료를 손질하면 육류에 있던 병원균이 그대로 옮겨가기 때문이다. 육류를 만진 손 역시 매번 씻어야 하는 것도 같은 이유에서다.



특히 장출혈성 대장균에 교차 오염된 음식을 섭취하면 피가 섞인 설사와 함께 용혈성요독증후군 같은 치명적인 질환으로 이어질 위험이 있다. 어린아이나 고령층은 급성 신부전 등 중증 합병증이 발생하기도 한다.



송경호 일산차병원 소화기내과 교수는 “장염과 식중독의 원인을 단순히 ‘상한 음식’으로만 생각하기 쉽지만, 실제로는 조리 과정에서 발생하는 교차 오염이나 잘못된 식재료 보관·해동, 개인위생 소홀 등 다양한 요인이 감염 위험을 높일 수 있다”며 “세균성 장염과 식중독은 대부분 기본적인 위생 수칙만 잘 지켜도 충분히 예방할 수 있으므로 조리 전후에는 비누로 30초 이상 손을 씻고, 육류용과 채소용 도마·칼을 반드시 구분해 사용해야 한다”고 말했다.



냉동된 식재료를 해동하는 과정에서도 방심은 금물이다. 여름철엔 비살균 식재료를 실온에서 해동하면 이 과정에서 세균이 폭발적으로 증식할 수 있다. 해동할 때는 조리 전날 냉장실로 옮겨 천천히 해동하거나, 밀봉한 상태에서 흐르는 찬물에 해동하는 것이 가장 안전하다.



병원성 미생물에 감염돼 발생한 장염은 반복되는 설사 증상 탓에 탈수를 동반할 수 있다. 끓인 물이나 이온음료 등을 틈틈이 충분히 섭취해 탈수를 예방하고 휴식을 취하면 회복되는 경우가 대부분이지만, 설사를 멈추기 위해 임의로 지사제를 복용하면 오히려 회복에 지장을 줄 수 있다. 설사는 몸속으로 들어온 병원균과 독소를 배출하기 위한 자연스러운 방어 반응으로, 과도한 지사제 사용은 장운동을 억제해 증상을 악화시킬 가능성이 있다.



송 교수는 “급성 설사 원인균 검사는 환자의 대변을 통한 PCR 검사로, 접수 후 3시간 내에 설사 원인균을 확인할 수 있다”며 “원인균에 따라 항생제 치료가 회복을 앞당기는 경우도 있지만, 장출혈성 대장균처럼 항생제 사용을 피해야 하는 경우도 있어 정확한 원인균 확인을 바탕으로 적절한 치료를 받는 것이 중요하다”고 말했다.

