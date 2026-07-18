허민 국가유산청장 “사연댐 수문 2030년까지 설치…기후변화 속 ‘반구천 암각화’ 보존 계속 고민해야”

“반구천 암각화 보존을 위해 사연댐 수문 설치 공사를 올해 하반기 시작해 2030년까지 마무리할 계획입니다. 다만 기후변화가 갈수록 심각해지는 상황에서 수문이 완공된 뒤에도 제 역할을 할 수 있을지까지 고민해야 합니다.”

취임 1년을 맞은 허민 국가유산청장은 17일 울산전시컨벤션센터에서 기자들과 만나 지난해 7월 유네스코 세계유산에 등재된 ‘반구천의 암각화’ 보존 대책에 대해 이같이 말했다. 허 청장은 이날 제8차 세계유산 현장관리자 포럼의 반구천 암각화 현장 답사에 앞서 기자들과 만났다. 세계 각국의 전문가들이 세계유산의 지속가능한 보존·관리 방안을 논의하는 이번 포럼의 주요 의제는 ‘사람 중심의 참여적 접근’이다.

‘반구천의 암각화’는 이 같은 고민이 집약된 대표적인 현장이다. 1965년 세워진 사연댐은 울산시민 약 40%의 식수를 공급하는 주요 수원이다. 하지만 댐의 만수위가 해발 60ｍ로, 해발 53∼57ｍ에 위치한 반구대 암각화는 수위가 오를 때마다 물에 잠기면서 훼손되는 문제가 이어져 왔다. 암각화 보존을 위해선 댐의 수위를 낮춰야 하지만, 그 경우 시민들이 쓰고 마실 물이 부족해지는 것이다.

허 청장은 “지난 25년간 유로 변경 터널과 카이네틱 댐(가변형 임시 물막이), 다른 지역의 댐에서 울산에 물을 공급하는 방안까지 여러 대책이 논의됐지만 천문학적 비용, 대구·구미 등 다른 지자체의 반대 등으로 실현되지 못했다”며 “지난해 8월 부임하자마자 타운홀 미팅을 열었는데, 당시 주민과 시민단체에서는 울산의 식수를 다른 곳에서 공급하고 댐을 터서 자연스럽게 물이 흐르도록 하면 지금보다 더 많은 암각화가 드러날 수도 있다는 의견까지 나왔다”고 말했다.

현재 정부가 확정해 추진하는 대책은 사연댐이 가득 차면 물이 넘쳐흐르는 여수로에 수문 3개를 설치해 수위를 낮추는 것이다. 실시설계는 지난 4월 마쳤으며, 2030년 수문 설치 공사가 마무리되면 현재 연평균 38일 정도인 침수 기간을 1일 이내로 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

다만 허 청장은 사연댐 철거를 새로운 대안으로 제시하는 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 “정부의 현재 방침은 수문 설치”라면서도 “기후변화가 날로 심해지고 있어 수문 설치 이후의 상황까지 지금 예견하기는 어렵다”고 말했다. 이어 “25년간 이어진 논의가 수문 설치로 종지부를 찍기를 바라지만 그렇지 않을 수 있다는 전문가 의견도 있다”며 “마침 세계 각국의 전문가들이 모인 자리인 만큼 다른 해결 방법이 있는지 다양한 의견을 들어보자는 차원”이라고 설명했다.

허 청장은 19일 부산에서 개막하는 제48차 유네스코 세계유산위원회 준비 상황도 전했다. 그는 현재 150개국 이상에서 참가 등록한 인원이 2700∼3000명가량으로, 세계유산센터도 예상보다 많은 규모에 놀라고 있다고 전했다. 한국에서 처음 열리는 세계유산위원회는 오는 19일 개막해 29일까지 이어진다. 한국은 이번 회의에서 세계유산협약의 기존 전략 목표인 ‘5C’에 ‘협력(Collaboration)’을 추가한 ‘6C’를 담은 ‘부산 선언’을 제안할 계획이다. 허 청장은 “지금까지 대한민국이 참여국이었다면 이제는 리드하는 ‘룰 메이커’ 역할을 하겠다”고 말했다.

허 청장이 앞서 초청 의사를 밝혔던 북한의 참석 여부는 불투명하다. 허 청장은 “유네스코 본부를 통해 세 차례 이상 북한 대표부와 접촉한 것으로 알고 있지만 아직 답이 없어 안타깝다”고 말했다. 남북 태권도의 유네스코 인류무형문화유산 공동 등재 구상도 밝혔다. 그는 “북한의 태권도가 먼저 등재되더라도 향후 한국이 참여하는 확장 등재를 추진하는 방안도 있다”며 “아리랑과 김장문화처럼 남북이 각각 등재한 유산도 함께할 수 있는 방안을 유네스코에 제안했다”고 말했다.