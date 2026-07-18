뉴욕증시, 반도체 매도세 지속에 하락

인공지능 관련 반도체 종목 매도세가 이어지면서 17일(현지시간) 뉴욕증시가 하락했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 406.55포인트(-0.77%) 하락한 52,146.42에 거래를 마쳤다. S&P500 재수는 전장보다 76.08포인트(-1.01%) 내린 7,457.69에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 361.70포인트(-1.40%) 내린 25,520.24에 각각 마감했다. 주간 기준으로 S&P 500 지수는 1.6%, 나스닥 지수는 2.9% 각각 하락했다.

미국 상장 30개 주요 반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 1.63% 하락하며 3거래일 연속 하락 흐름을 지속했다. 엔비디아가 2.21% 하락했고, 마이크론(-0.50%), AMD(-1.03%), 인텔(-2.00%) 등 주요 반도체 기업들이 모두 약세를 보였다. 다만, SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 1.13% 반등했다.

넷플릭스는 전날 실적 발표에서 3분기 실적 전망 가이던스가 월가 기대를 밑돌며 이날 7.26% 급락했다.

메모리 반도체 업종은 2분기 들어 증시 랠리를 주도해왔지만, 막대한 AI 설비투자가 결실을 볼지에 관한 우려가 최근 대두되면서 차익실현 성격의 매도세를 불러일으키고 있다.

대만 TSMC는 AI 반도체 수요 급증에 힘입어 올해 2분기 시장 전망치를 크게 웃도는 깜짝 실적을 냈지만, 시장은 메모리 반도체 강세 사이클이 장기간 지속될 수 있을지에 대한 의구심을 거두지 않고 있다.

중국 AI 스타트업 문샷AI가 무료로 공개한 최신 AI 모델 ‘키미 K3’가 강력한 성능을 보이며 오픈AI나 앤트로픽 상위 모델과의 간극을 좁혀가고 있다는 평가를 받는 것도 미국 주요 AI 기업의 수익성 전망을 어둡게 하는 요인이 됐다.

월가 전문가들은 기업들이 비싼 사용료를 지불하며 오픈AI나 앤트로픽의 폐쇄형 AI 모델을 사용하는 대신 중국산 공개 모델을 토대로 자체 커스터마이징 AI 모델을 개발하는 방안을 선호할 수 있다는 분석을 내놓고 있다.