中, ‘대선 개입’ 트럼프 주장에 “악의적 비방…간섭한 적 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 재선에 실패한 2020년 미 대선에 중국이 광범위하게 개입했다는 주장을 펴자 중국은 이를 ‘악의적인 비방’이라고 일축했다.
린젠 중국 외교부 대변인은 17일 정례 브리핑에서 “미국의 관련 언급은 순전히 꾸며낸 것이고 악의적 비방이며 터무니 없는 말로 증명된 바 있다”면서 “중국은 그간 내정 불간섭 원칙을 견지해왔으며 미국 대선에 관심도 없고 간섭한 적도 없다”고 말했다.
린 대변인은 “반대로 누가 걸핏하면 타국의 내정에 간섭했는지, 장기간 무차별적으로 세계 각국 정부와 기업, 보통의 민중을 감시했는지, 대규모로 타국 시민의 데이터를 훔쳤는지 국제사회가 똑똑히 봤다”고 비판했다. 그는 이어 “우리는 미국이 스스로를 성찰하고 이유 없는 중국 비방을 중단하기를 촉구한다”면서 “선거에서 중국을 핑계삼지 말고 중미관계에 이로운 일을 많이 하기를 촉구한다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 16일(현지시간) 대국민 연설에서 지난 2020년 미국 대선에 중국이 개입해 선거 결과에 영향을 미치려 한 정황이 드러났다고 주장했다.