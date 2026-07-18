中, ‘대선 개입’ 트럼프 주장에 “악의적 비방…간섭한 적 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 재선에 실패한 2020년 미 대선에 중국이 광범위하게 개입했다는 주장을 펴자 중국은 이를 '악의적인 비방'이라고 일축했다.

그는 이어 "우리는 미국이 스스로를 성찰하고 이유 없는 중국 비방을 중단하기를 촉구한다"면서 "선거에서 중국을 핑계삼지 말고 중미관계에 이로운 일을 많이 하기를 촉구한다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 16일 대국민 연설에서 지난 2020년 미국 대선에 중국이 개입해 선거 결과에 영향을 미치려 한 정황이 드러났다고 주장했다.