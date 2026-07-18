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베네수엘라 지진 사망자 5000명 넘어…‘엘니뇨’ 경고 까지

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본문 요약

지난달 베네수엘라를 강타한 연쇄 지진으로 17일까지 집계된 사망자가 5000명을 넘어섰다.

유엔은 지진 발생 사흘 뒤인 지난달 27일 실종자가 5만명에 이르는 것으로 추정했다.

미국 지질조사국은 이번 베네수엘라 지진에 따른 사망자가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 전망한 바 있다.

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베네수엘라 지진 사망자 5000명 넘어…‘엘니뇨’ 경고 까지

입력 2026.07.18 10:58

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지진이 강타한 베네수엘라 라과이라주 카라바예다 지역에서 건물들이 지난달 27일 종이처럼 찢겨 무너져 있다. 로이터연합뉴스

지진이 강타한 베네수엘라 라과이라주 카라바예다 지역에서 건물들이 지난달 27일 종이처럼 찢겨 무너져 있다. 로이터연합뉴스

지난달 베네수엘라를 강타한 연쇄 지진으로 17일(현지시간)까지 집계된 사망자가 5000명을 넘어섰다. AFP통신에 따르면 호르헤 로드리게스 국회의장은 이날 현재까지 공식 집계된 사망자수가 5069명이라고 발표했다. 부상자는 기존 발표와 같은 1만6740명으로 집계됐다.

지난달 24일 베네수엘라에서는 규모 7.2와 7.5의 강진이 잇따라 발생해 수도 카라카스 북부 해안지역인 라과이라주를 초토화했다. 사망자 중 최소 300명의 신원은 아직 확인되지 않은 것으로 알려졌다. 당국은 신원 확인을 위해 시신의 DNA를 채취한 뒤 공동묘지에 안치하고 있는 것으로 전해졌다.

베네수엘라 정부는 실종자 공식 통계를 공개하지 않고 있으나 야권의 별도 집계에서는 약 3만명이 행방불명 상태인 것으로 추산됐다. 유엔은 지진 발생 사흘 뒤인 지난달 27일 실종자가 5만명에 이르는 것으로 추정했다.

미국 지질조사국은 이번 베네수엘라 지진에 따른 사망자가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 전망한 바 있다.

한편 유엔 국제이주기구(IOM) 관계자는 엘니뇨가 지진 이재민에게 큰 피해를 줄 가능성을 경고했다. 루카스 게지스 아크라트 IOM 베네수엘라 재난위험경감 조정관은 “매우 강한 엘니뇨가 형성될 가능성에 대해 유엔 내에서 논의가 진행되고 있다”며 “많은 주민이 이미 집을 잃은 상황에서 엘니뇨가 베네수엘라를 강타할 수 있다”고 말했다. 엘니뇨는 적도 부근 해수면 온도가 평년보다 높아 기상 패턴에 큰 변화를 일으키는 현상으로, 태풍과 홍수, 가뭄 등 극단적인 기상 이변을 유발한다.

미국 국립해양대기청은 지난달 발표한 보고서에서 올해 엘니뇨 현상이 이미 시작됐고 열대 태평양 해수 온도가 평년보다 섭씨 2도 이상 높은 슈퍼 엘니뇨로 발전할 가능성이 63%에 이른다고 밝혔다.

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