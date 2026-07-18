케데헌 ‘골든’…올해 영국 최고 히트 곡 8위에

영국 오피셜 차트, BTS ‘아리랑’은 최고 인기 앨범 20위 올라

애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널 사운드 트랙 ‘골든’과 BTS 정규 5집 <아리랑>이 올해 영국에서 가장 성공을 거둔 곡과 앨범 목록에 이름을 올렸다.

16일(현지시간) 영국 오피셜 차트가 발표한 ‘2026년 비기스트 송 톱 40’에 따르면 ‘골든’은 이 차트에서 8위를 차지했다. 오피셜 차트는 ‘골든’이 10주간 차트 정상에 머무르면서 지난해 애니메이션 가수로서 최장 기간 1위를 기록했다고 소개했다.

이와 함께 블랙핑크의 제니가 리믹스에 참여한 ‘드라큘라’는 14위를 차지했다. 이 곡은 당초 호주 가수 테임 임팔라가 지난해 10월 솔로곡으로 내놨다가 올 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 공개되면서 숏폼 플랫폼에서 인기를 끌고 차트 역주행을 했다.

BTS의 <아리랑>은 ‘2026년 비기스트 앨범 톱 40’에서 20위로 집계됐다. 이 차트에 이름을 올린 가수는 BTS를 포함해 드레이크, 해리 스타일스, 올리비아 로드리고 등 6개 팀이다.

오피셜 차트는 “BTS의 컴백 앨범 <아리랑>은 2026년 현재까지 영국 오피셜 차트에서 가장 좋은 성적을 거둔 K팝 프로젝트로 자리매김했다”고 설명했다.

한편 하이브 소속 세 걸그룹 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 협업한 ‘아이코닉 바이 미스테이크’는 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에 5주 연속 이름을 올렸다.