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본문 요약

애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널 사운드 트랙 '골든'과 BTS 정규 5집 <아리랑>이 올해 영국에서 가장 성공을 거둔 곡과 앨범 목록에 이름을 올렸다.

16일 영국 오피셜 차트가 발표한 '2026년 비기스트 송 톱 40'에 따르면 '골든'은 이 차트에서 8위를 차지했다.

오피셜 차트는 '골든'이 10주간 차트 정상에 머무르면서 지난해 애니메이션 가수로서 최장 기간 1위를 기록했다고 소개했다.

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케데헌 ‘골든’…올해 영국 최고 히트 곡 8위에

입력 2026.07.18 11:33

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영국 오피셜 차트, BTS ‘아리랑’은 최고 인기 앨범 20위 올라

BTS가 지난달 13일 부산아시아드주경기장에서 진행한 ‘BTS 월드투어 아리랑 in 부산’ 공연 장면. 하이브 제공

BTS가 지난달 13일 부산아시아드주경기장에서 진행한 ‘BTS 월드투어 아리랑 in 부산’ 공연 장면. 하이브 제공

애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널 사운드 트랙 ‘골든’과 BTS 정규 5집 <아리랑>이 올해 영국에서 가장 성공을 거둔 곡과 앨범 목록에 이름을 올렸다.

16일(현지시간) 영국 오피셜 차트가 발표한 ‘2026년 비기스트 송 톱 40’에 따르면 ‘골든’은 이 차트에서 8위를 차지했다. 오피셜 차트는 ‘골든’이 10주간 차트 정상에 머무르면서 지난해 애니메이션 가수로서 최장 기간 1위를 기록했다고 소개했다.

이와 함께 블랙핑크의 제니가 리믹스에 참여한 ‘드라큘라’는 14위를 차지했다. 이 곡은 당초 호주 가수 테임 임팔라가 지난해 10월 솔로곡으로 내놨다가 올 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 공개되면서 숏폼 플랫폼에서 인기를 끌고 차트 역주행을 했다.

BTS의 <아리랑>은 ‘2026년 비기스트 앨범 톱 40’에서 20위로 집계됐다. 이 차트에 이름을 올린 가수는 BTS를 포함해 드레이크, 해리 스타일스, 올리비아 로드리고 등 6개 팀이다.

오피셜 차트는 “BTS의 컴백 앨범 <아리랑>은 2026년 현재까지 영국 오피셜 차트에서 가장 좋은 성적을 거둔 K팝 프로젝트로 자리매김했다”고 설명했다.

한편 하이브 소속 세 걸그룹 르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 협업한 ‘아이코닉 바이 미스테이크’는 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에 5주 연속 이름을 올렸다.

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