티셔츠로 쓱 닦으면 끝?…선글라스 오래 쓰는 7가지 습관

강한 자외선은 피부뿐 아니라 눈에도 영향을 준다. 자외선에 장시간 노출되면 백내장이나 광각막염, 황반변성 등의 위험이 커질 수 있어 여름철 선글라스 착용은 눈 건강을 위한 중요한 습관으로 꼽힌다.

하지만 비싼 선글라스를 샀더라도 관리법을 잘못 알면 렌즈에 미세한 흠집이 생기고 코팅이 벗겨져 수명이 크게 짧아질 수 있다. 특히 요즘 같은 여름엔 선글라스에 자외선차단제와 땀이 묻기 쉬워서 더더욱 위생에 신경 써야 한다. 한번 사면 오래 두고 쓰는 선글라스, 곱게 사용하는 법을 알아본다.

티셔츠나 휴지로 닦지 않는다

렌즈에 지문이 묻으면 옷자락으로 슥 문질러 닦는 사람이 많다. 하지만 옷감이나 휴지에는 미세한 먼지가 남아 있을 수 있어 렌즈에 잔흠집을 만들기 쉽다. 가장 안전한 방법은 먼저 흐르는 물로 먼지를 씻어낸 뒤 안경 전용 극세사 천으로 가볍게 닦는 것이다. 먼지가 묻은 상태에서 바로 문지르는 것이 렌즈를 가장 빨리 망가뜨리는 습관이다.

물과 중성세제만으로도 충분하다

전용 세정제가 없다고 걱정할 필요는 없다. 전문가들은 미지근한 물에 순한 주방용 중성세제를 한 방울 정도 사용하면 선크림, 땀, 피지 등을 충분히 제거할 수 있다고 말한다. 세척 후에는 세제가 남지 않도록 깨끗한 물로 헹군 뒤 극세사 천으로 물기를 닦아내면 된다.

뜨거운 차 안에 두지 않는다

여름철 차량 대시보드나 실내는 60도 이상까지 올라가기도 한다. 이런 환경에서는 아세테이트 소재 프레임이 휘거나 변형될 수 있고, 렌즈 코팅에도 영향을 줄 수 있다. 잠시라도 차 안에 둘 경우에는 햇빛이 직접 닿는 대시보드보다 케이스에 넣어 그늘진 곳에 보관하는 것이 좋다.

선크림과 접촉을 최소화한다

선크림이나 벌레퇴치제는 선글라스 프레임을 변색시키거나 손상시킬 수 있다. 특히 벌레퇴치제에 들어 있는 일부 성분은 플라스틱 계열 프레임에 영향을 줄 수 있다고 한다. 선크림을 바른 뒤에는 손에 남은 제품을 닦은 뒤 선글라스를 착용하면 오염을 줄일 수 있다. 선글라스 사용 후에는 프레임도 함께 닦아주는 것이 좋다.

바닷물과 수영장 물은 그대로 두지 않는다

바닷물이나 수영장 염소 성분이 한 번 닿았다고 바로 망가지지는 않는다. 다만 반복적으로 묻은 상태를 방치하면 금속 힌지 부분이 부식되거나 오염이 쌓일 수 있다. 해수욕이나 수영을 마친 뒤에는 깨끗한 물로 한 번 헹궈 자연 건조하면 손상을 줄일 수 있다.

벗고 나서 반드시 케이스에 넣는다

가방 안에 아무렇게나 넣거나 렌즈가 아래를 향하도록 책상 위에 올려두면 흠집이 생기기 쉽다. 사용하지 않을 때는 하드 케이스에 보관하는 것이 가장 안전하다. 여행이나 야외활동 시에는 극세사 파우치만으로는 강한 충격을 막기 어려울 수 있다.

자주 닦을수록 오래 쓴다

선크림과 땀, 피지는 시간이 지날수록 렌즈와 프레임에 달라붙는다. 전문가들은 여름철에는 오염이 눈에 띄지 않더라도 정기적으로 세척하는 것이 렌즈의 투명도를 유지하고 수명을 늘리는 데 도움이 된다고 조언한다.

렌즈에 흠집이 생겼다고 자외선 차단 기능이 곧바로 사라지는 것은 아니다. 다만 흠집이 많아지면 빛이 산란해 눈의 피로가 커지고 시야가 불편해질 수 있다. 선글라스를 오래 사용하고 싶다면 값비싼 세정제보다 ‘물로 먼저 헹구기, 중성세제 사용하기, 극세사 천으로 닦기’​라는 기본 원칙을 지키는 것이 가장 효과적인 관리법이다.