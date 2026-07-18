수영복, 건조기에 넣어도 되나요?

휴가지에서 입었던 수영복. 현지에서 대강 세탁 후 말려오기 때문에 집에 오면 ‘정식’으로 다시 빠는 경우가 많다. 소금기를 뺀다고 물에 오래 담가두거나, 세제를 듬뿍 뿌려 세탁기에 넣고 건조기까지 돌리는 사람도 적지 않다. 하지만 전문가들은 수영복을 가장 빨리 망가뜨리는 원인으로 ‘건조기’를 꼽는다.

수영복은 높은 열에 매우 약한 소재로 만들어져 있어 건조기를 자주 사용하면 탄력이 급격히 떨어질 수 있다. 여성 수영복뿐 아니라 남성 수영복도 공통적으로 열을 피하는 것이 오래 입는 비결이라고 전문가들은 입을 모은다.

물놀이가 끝나면 바로 헹군다

바닷물의 소금, 수영장의 염소, 선크림, 땀은 모두 수영복 원단을 손상시키는 원인이다. 집에 돌아와 세탁할 예정이더라도 일단 찬물이나 미지근한 물로 한 번 헹궈 오염물을 제거하는 것이 좋다. 오래 방치할수록 탄력 있는 섬유가 손상되기 쉽다.

손세탁이 가장 오래 입는 방법

수영복은 일반 세탁보다 손세탁이 권장된다. 찬물에 중성세제를 소량 풀어 조심스럽게 주무르듯 세탁하면 원단 손상을 줄일 수 있다. 세탁기를 사용할 경우에는 반드시 세탁망에 넣고 울 코스나 섬세 코스처럼 약한 코스를 선택하는 것이 좋다.

비틀어 짜지 않는다

젖은 수영복을 손으로 세게 비틀면 스판덱스 섬유가 늘어나 형태가 변할 수 있다. 대신 마른 수건 위에 수영복을 펼친 뒤 돌돌 말아 가볍게 눌러주면 수건이 물기를 흡수해 훨씬 빨리 마른다.

건조기는 가능하면 피한다

건조기의 높은 열은 수영복의 탄력을 만드는 엘라스테인(스판덱스) 섬유를 손상시킨다. 반복해서 건조기를 사용하면 원단이 늘어나고 몸에 밀착되는 기능도 떨어질 수 있다. 급하게 말려야 하는 상황이 아니라면 자연 건조가 가장 좋은 방법이다.

햇볕 아래 오래 말리지 않는다

자연 건조가 좋다고 해서 강한 햇볕 아래 오래 두는 것도 바람직하지 않다. 직사광선의 자외선은 색을 바래게 하고 섬유를 약하게 만들 수 있다. 통풍이 잘되는 그늘에서 말리는 것이 가장 좋다.

젖은 채로 걸어두는 것도 주의

젖은 수영복은 무게 때문에 아래로 늘어질 수 있다. 특히 가슴 패드가 있거나 원단이 두꺼운 부분은 형태가 변하기 쉽다. 평평한 수건이나 건조대 위에 펼쳐 말리면 원래 모양을 유지하는 데 도움이 된다. 걸어서 말릴 경우에는 무게가 한쪽으로 쏠리지 않도록 받쳐주는 것이 좋다.

완전히 말린 뒤 보관한다

속까지 마르지 않은 상태에서 비닐봉지나 서랍에 넣으면 냄새가 나거나 곰팡이가 생길 수 있다. 패드나 주름이 많은 부분까지 완전히 건조된 것을 확인한 뒤 보관해야 다음 시즌에도 쾌적하게 입을 수 있다.

건조기가 꼭 넣어야겠다면

혹 장마철이나 황급히 말려야 하는 상황이라면? 건조기를 사용하지 않는 것이 가장 좋지만, 어쩔 수 없는 상황이라면 가장 낮은 온도로 아주 짧게 돌린 뒤 수영복이 약간 촉촉한 상태에서 꺼내 자연 건조를 마무리하는 것이 최선이다. 다만 이는 예외적인 방법일 뿐, 반복하면 역시나 수영복의 수명이 짧아질 수 있다.