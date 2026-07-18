[홀리한 구석]사진 한 장에 끌려간 대관령…작은 예배당에 잠시 앉았습니다

평창 실버벨교회

믿음이 없어도 이상하게 마음이 고요해지는 순간들. 먹고 마시며 다니다가 마주치는 뜻밖의 성스러움. 거창하지 않아도 일상에 숨어 있는 작고 거룩한 순간들을 만나봅니다.

인스타그램 피드를 넘기다 손을 멈추게 하는 사진이 있습니다. 웅장한 건축물, 이색적인 자연 풍경일 때도 있지만 때로는 별다른 설명 없이도 마음을 사로잡는 곳도 있지요. 몇 달 전 눈에 들어온 사진에는 파란 하늘 아래 낮게 펼쳐진 연둣빛 언덕, 그 위엔 돌로 만들어진 작은 건물이 담겨 있었습니다. 어린 시절 읽었던 세계 명작동화에서 나온 듯한 풍광이었지요. 알프스 소녀 하이디를 만날 것 같은, 어느 유럽 시골 마을처럼 보이는 곳. 강원 평창 대관령에 있는 실버벨교회입니다.

이곳은 이미 SNS에서 사진 명소로 입소문이 난 곳입니다. 주말이나 연휴에는 방문객으로 미어터진다는 후기도 적지 않았습니다. 조금이라도 한적할 때 보고 싶어 월요일 오전에 찾아갔습니다. 영동고속도로 대관령 나들목에서 멀지 않고 대관령 하늘목장과도 가까운 곳입니다.

실버벨교회가 앉아 있는 언덕은 단정하게 정돈돼 있었습니다. 한쪽에는 꼬마 기차가 오가는 작은 철길도 놓여 있습니다. 교회를 향해 천천히 올라가면 사진에서 보던 풍경이 눈 앞에 펼쳐집니다. 교회 외벽은 황색 톤의 다양한 색깔을 가진 돌로 쌓았고 지붕에는 짙은 회색 석재를 얹었습니다. 그 위엔 고풍스러운 십자가와 종탑이 있습니다. 교회 안에 들어서면 앞쪽엔 십자가 모양의 스테인드글라스 창이 있고 양쪽 벽에는 아치형 창이 이어집니다. 앞쪽엔 소박한 강대상과 피아노가 놓여 있습니다. 길쭉한 나무 의자에는 50여명이 앉을 수 있을 것 같습니다. 중간에 놓인 화목난로를 보니 눈 내리는 겨울 풍경이 무척이나 궁금해졌습니다.

교회 안에는 몇몇 방문객이 있었습니다. 뒤쪽 의자에 나란히 눈을 감고 있던 남녀가 일어나면서 작은 목소리로 대화를 나눕니다. “뭐 빌었어?” “교회에서도 그런 말 써?” 표현과 종교는 달라도, 빈다고 하든 기도한다고 하든 마음을 모으고 내놓는 모습은 비슷한 것 같습니다. 사진을 찍기 위해 찾은 방문객들 대부분은 사진만 찍고 돌아가지 않습니다. 교회 안을 천천히 둘러보거나 의자에 잠시 앉았다 밖으로 나갑니다. 입구에 놓인 방명록에는 소원과 감사, 신앙고백이 빼곡히 적혀 있습니다.

교회가 세워진 사연은 밖에 놓인 기념비에 새겨져 있습니다. “이 예배당의 건축은 아버지, 어머니의 바램(바람)이었고 예배당에서 주님의 감사함과 예배를 통하여 많은 분들이 주님의 축복을 받았으면 하는 마음입니다.”

부모가 바라던 예배당을 자식이 마련했고, 그 공간을 누구나 찾을 수 있도록 열어둔 것입니다. 이 비석에 새겨진 몇 줄은 교회를 그 자체로 가장 잘 설명해줍니다. 대단한 전시물이나 오랫동안 살펴봐야 할 유물이 있는 건 아닙니다. 언덕을 걷고 교회 안에 잠시 앉아 머물러 보는 것. 그 정도로도 충분합니다.

교회 앞 벤치에는 ‘아름다운 이곳을 당신께 빌려드립니다’라는 문구와 함께 전화번호가 적혀 있습니다.