“상한 줄 알았는데”…쭈글해진 방울토마토 되살리는 의외의 방법

냉장고 구석에 방치된 방울토마토가 어느 날 쭈글쭈글해져 있는 모습을 발견하는 경우가 있다. 껍질에 주름이 생기고 탱탱했던 탄력이 사라지면 대부분은 “이미 상한 것 아니냐”며 그대로 음식물 쓰레기통으로 향한다.

하지만 주름이 생겼다고 해서 곧바로 부패한 것은 아니다. 전문가들은 방울토마토의 주름 상당수가 부패가 아니라 수분 증발 때문에 나타나는 자연스러운 현상이라고 설명한다.

토마토는 저장 과정에서 수분이 조금씩 빠져나가는데, 특히 크기가 작은 방울토마토는 표면적이 넓어 수분 손실 속도가 더 빠르다. 수분이 줄어들면 과육은 그대로인데 껍질의 팽팽함이 사라지면서 표면에 주름이 생긴다.

미국 농무부(USDA) 역시 신선한 토마토를 고를 때 지나치게 물러지거나 부패 흔적이 없는지를 확인할 것을 권고하고 있다. 반대로 단순한 수분 손실이나 약간의 주름만으로는 부패 여부를 판단하지 않는다.

문제는 주름이 아니라 다른 이상 신호들이다. 곰팡이가 피었거나, 시큼한 냄새가 나거나, 손으로 눌렀을 때 과육이 물컹하게 무너지는 경우라면 섭취를 피하는 것이 좋다. 표면이 끈적거리거나 즙이 새어 나오는 경우 역시 부패 가능성이 크다.

반면 단순히 껍질이 쭈글쭈글해졌을 뿐이고 냄새나 곰팡이, 점액질이 없다면 대부분은 여전히 먹을 수 있다.

오히려 일부 요리에서는 이런 방울토마토가 더 유리하기도 하다. 수분이 빠지면서 토마토의 당도와 감칠맛이 상대적으로 농축되기 때문이다. 생으로 먹으면 껍질 식감이 다소 질기게 느껴질 수 있지만 열을 가하면 이야기가 달라진다.

파스타 소스나 토마토 수프, 카레, 볶음요리, 오븐구이 등에 넣으면 농축된 풍미가 살아난다. 특히 올리브오일에 살짝 볶아 파스타에 넣거나 달걀과 함께 볶으면 일반 방울토마토보다 진한 맛을 낸다는 평가도 많다.

농림축산식품부 역시 토마토는 가열 조리에 활용도가 높은 대표적인 채소로 소개하고 있다.

그래도 샐러드나 도시락용으로 사용하고 싶다면 방법이 있다. 50도 안팎의 따뜻한 물에 약 20초 정도 담가두는 것이다.

수분이 일부 다시 흡수되면서 껍질의 탄력이 어느 정도 회복될 수 있다. 물론 갓 구입한 상태처럼 완전히 되돌아가는 것은 아니지만, 가벼운 주름 정도라면 눈에 띄게 탱탱해지는 경우도 적지 않다.

실제로 식품업계에서는 시들어 수분이 빠진 채소를 미지근한 물에 짧게 담가 세포의 수분 균형을 회복시키는 방법을 현장에서 활용하기도 한다.

다만 너무 뜨거운 물은 오히려 껍질을 익혀 식감을 망칠 수 있다. 끓는 물이 아니라 손으로 만졌을 때 따뜻하다고 느껴지는 정도의 온도가 적당하다.

애초에 주름을 줄이려면 보관법도 중요하다. 미국 농무부 산하 영양교육 프로그램(SNAP-Ed)는 토마토는 가능한 실온에서 보관하고, 지나치게 익었을 때만 냉장 보관하는 것을 권장한다. 냉장 보관은 부패 속도를 늦출 수 있지만 수분 손실과 식감 변화가 빨라질 수 있기 때문이다.

냉장고 속 쭈글쭈글한 방울토마토를 발견했다면, 음식물 쓰레기통부터 찾기 전에 먼저 냄새와 상태를 확인해보는 것이 좋다. 주름은 생각보다 자주 나타나는 노화의 흔적일 뿐, 반드시 부패의 신호는 아닐 수 있다.