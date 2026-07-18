잦아든 비에 동부간선도로 통행 재개…밤부터 다시 강한 비

중랑천 등 서울 시내 22개 하천 통제 유지

서울 지역에 밤새 내렸던 집중호우가 18일 오후 잦아들고 있다. 동부간선도로 통행이 재개되는 등 교통 상황이 나아지고 있지만 밤부터 다시 강한 비가 예보돼 주의가 필요하다.

서울시는 이날 오전 11시16분쯤 동부간선도로(수락지하차도~성수JC) 통제가 모두 풀렸다고 밝혔다. 동부간선도로는 앞서 오전 5시37분 중랑천 수위 상승으로 전 구간 교통이 전면 통제됐었다.

오전 6시 53분엔 중랑구 용마터널 안에서 차량 화재가 발생해 통행이 제한됐다. 용마터널은 오전 9시 5분 아천 방향 통행은 재개됐지만 반대 방향은 여전히 통행할 수 없다.

한강홍수통제소는 이날 오전 4시50분 목감천 서울시 너부대교 지점에 홍수주의보를 내렸지만, 비가 잦아들면서 오후 1시 조치를 풀었다. 다만 중랑천, 정릉천, 성북천 등 서울 시내 22개 하천은 여전히 통제 중이다. 산림청은 수도권 전 지역에 산사태 위기경보 경계를 발령했다.

기상청은 이날 밤부터 다시 돌풍을 동반한 강한 비가 쏟아질 것으로 전망했다. 서울엔 오는 19일까지 비가 이어질 것으로 보인다. 전날부터 사흘간 서울 예상 강수량은 100∼200㎜, 많은 곳은 300㎜다.