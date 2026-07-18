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본문 요약

서울 지역에 밤새 내렸던 집중호우가 18일 오후 잦아들고 있다.

동부간선도로 통행이 재개되는 등 교통 상황이 나아지고 있지만 밤부터 다시 강한 비가 예보돼 주의가 필요하다.

서울시는 이날 오전 11시16분쯤 동부간선도로 통제가 모두 풀렸다고 밝혔다.

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잦아든 비에 동부간선도로 통행 재개…밤부터 다시 강한 비

입력 2026.07.18 14:21

  • 손우성 기자

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중랑천 등 서울 시내 22개 하천 통제 유지

집중호우가 내린 18일 서울 서대문구 홍제천 수위가 상승해 있다. 연합뉴스

집중호우가 내린 18일 서울 서대문구 홍제천 수위가 상승해 있다. 연합뉴스

서울 지역에 밤새 내렸던 집중호우가 18일 오후 잦아들고 있다. 동부간선도로 통행이 재개되는 등 교통 상황이 나아지고 있지만 밤부터 다시 강한 비가 예보돼 주의가 필요하다.

서울시는 이날 오전 11시16분쯤 동부간선도로(수락지하차도~성수JC) 통제가 모두 풀렸다고 밝혔다. 동부간선도로는 앞서 오전 5시37분 중랑천 수위 상승으로 전 구간 교통이 전면 통제됐었다.

오전 6시 53분엔 중랑구 용마터널 안에서 차량 화재가 발생해 통행이 제한됐다. 용마터널은 오전 9시 5분 아천 방향 통행은 재개됐지만 반대 방향은 여전히 통행할 수 없다.

한강홍수통제소는 이날 오전 4시50분 목감천 서울시 너부대교 지점에 홍수주의보를 내렸지만, 비가 잦아들면서 오후 1시 조치를 풀었다. 다만 중랑천, 정릉천, 성북천 등 서울 시내 22개 하천은 여전히 통제 중이다. 산림청은 수도권 전 지역에 산사태 위기경보 경계를 발령했다.

기상청은 이날 밤부터 다시 돌풍을 동반한 강한 비가 쏟아질 것으로 전망했다. 서울엔 오는 19일까지 비가 이어질 것으로 보인다. 전날부터 사흘간 서울 예상 강수량은 100∼200㎜, 많은 곳은 300㎜다.

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