김민석 대전, 정청래 호남…분주해지는 민주당 당권 주자 발걸음

김민석 “당 바로잡아야 할 시점 됐다” 정청래 “승리하려면 갈라져 있음 안돼”

더불어민주당 당권 주자들의 발걸음이 분주해지고 있다. 김민석 의원은 대전을 찾아 리더십 교체를 강조했고, 정청래 의원은 호남에서 ‘1인 1표제’를 성과로 내세우며 지지를 호소했다.

김 의원은 18일 대전 동구 지역위원회를 방문해 “지난 1년 동안 열심히 해서 국민 박수 속에서 달려왔는데 지방선거와 재보궐선거에서 약간 삐끗했다”며 “다 이길 것으로 생각했던 지역에서 승리하지 못한 곳도 있고 의문의 1패를 당한 곳도 있다”고 말했다. 김 의원은 “당을 한 번 정신 차리고 바로잡아야 할 시점이 됐다”고 말했다.

외연 확장 필요성도 재차 강조했다. 김 의원은 “윤석열 정부에서 일했던 분 중 한두 분을 과감하게 끌어안고 더 나아가 기업 출신으로 함께 일할 수 있는 분, 대표적으로 한성숙 국무총리 같은 분을 국정 전면에 포진했다”며 “개혁을 중심에, 그러나 과감하게 중도와 보수까지 끌어안는 대대적인 확장 노선에서 지금까지 국정을 끌어왔다. 이것이 옳지 않은가”라고 밝혔다.

경쟁자인 정청래 의원은 전남광주에서 1박 2일 일정을 소화했다. 정 의원은 이날 전남광주 북구 당원과 만난 자리에서 “이재명 정부를 ‘국민주권정부’라고 이야기한다”며 “나라의 주인이 국민이라는 뜻”이라고 말했다.

그는 이어 “우리는 민주당을 ‘당원주권정당’이라고 이제 말한다”며 “1인 1표 시대가 됐기 때문에 그렇다”고 밝혔다. 정 의원은 SNS에서도 “1인 1표의 힘을 믿는다”며 ‘민주당을 민주당답게. 강력한 개혁 당 대표 정청래’라는 글을 올렸다.

통합을 강조하는 메시지도 내놨다. 정 의원은 “이재명 정부 성공을 하려면 총선 승리, 대선 승리를 해야 한다”며 “승리하려면 갈라져 있고 찢어져 있으면 안 된다”고 말했다. 정 의원은 “당 밖으로는 통합할 것은 통합하고 연대할 것은 연대해야 한다”고 말했다.