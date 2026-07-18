이정후, 후반기 첫 경기부터 3안타 …시즌 30호 멀티히트

이정후가 미국 프로야구 메이저리그 후반기를 3안타 경기로 출밣했다. 이정후는 18일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 시애틀 매리너스와의 방문 경기에 6번타자 우익수로 출전해 4타수 3안타를 치고 득점 2개를 올렸다.

전반기 막판 두 경기를 7타수 무안타로 마치고 나흘간 휴식과 조정을 병행한 이정후는 시즌 30번째 멀티 히트로 타율을 0.307로 올렸다. 3안타 이상 경기는 시즌 9번째다. 이정후는 내셔널리그 타격 4위로 한계단 올랐다.

이정후는 2회와 4회에 우전 안타를 터뜨렸다. 9회 마지막 타석에서는 접전 끝에 중견수 앞에 떨어지는 안타를 쳤다.

2대 0으로 앞선 6회에서는 1루수 땅볼 때 선행주자가 2루에서 잡힌 사이 1루에 도달한 뒤 송구 실책을 틈타 2루에 안착했다. 사사구 2개가 이어져 3루에 간 이정후는 루이스 아라에스의 땅볼을 더듬은 시애틀 2루수 실책 때 득점했다. 또 7회에서는 투수의 공에 오른쪽 다리를 맞아 출루한 뒤 윌리 아다메스의 만루 홈런에 홈으로 들어왔다.