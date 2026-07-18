[속보] 러시아 매체 “최선희 북한 외무상, 오늘 모스크바 방문”

러시아 매체가 18일(현지시간) 최선희 북한 외무상이 러시아를 공식 방문한다고 보도했다.
러시아 관영 리아노보스티는 이날 최 외무상이 러시아 모스크바에 도착할 예정이라고 전했다. 최 외무상의 이번 러시아 방문은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관 초청으로 이뤄졌다고 설명했다.
다만 구체적인 방문 목적과 세부 일정은 아직 공개되지 않았다. 북한과 러시아는 2024년 포괄적 전략적 동반자 조약 체결을 계기로 군사동맹에 준하는 관계를 맺고 있다.
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러시아 매체가 18일 최선희 북한 외무상이 러시아를 공식 방문한다고 보도했다.
러시아 관영 리아노보스티는 이날 최 외무상이 러시아 모스크바에 도착할 예정이라고 전했다.
최 외무상의 이번 러시아 방문은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관 초청으로 이뤄졌다고 설명했다.
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입력 2026.07.18 15:10
수정 2026.07.18 15:11펼치기/접기
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러시아 매체가 18일(현지시간) 최선희 북한 외무상이 러시아를 공식 방문한다고 보도했다.
러시아 관영 리아노보스티는 이날 최 외무상이 러시아 모스크바에 도착할 예정이라고 전했다. 최 외무상의 이번 러시아 방문은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관 초청으로 이뤄졌다고 설명했다.
다만 구체적인 방문 목적과 세부 일정은 아직 공개되지 않았다. 북한과 러시아는 2024년 포괄적 전략적 동반자 조약 체결을 계기로 군사동맹에 준하는 관계를 맺고 있다.
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