[속보] 러시아 매체 “최선희 북한 외무상, 오늘 모스크바 방문”

러시아 매체가 18일 최선희 북한 외무상이 러시아를 공식 방문한다고 보도했다.

러시아 관영 리아노보스티는 이날 최 외무상이 러시아 모스크바에 도착할 예정이라고 전했다.

최 외무상의 이번 러시아 방문은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관 초청으로 이뤄졌다고 설명했다.