[속보] 이 대통령, 인천 쿠팡 물류센터 화재 총력 대응 지시

이재명 대통령이 18일 인천 서해구 쿠팡 물류센터 화재 총력 대응을 지시했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 대통령이 화재 진화 상황을 보고 받고 화재 진압에 총력을 기울이라고 지시했다고 밝혔다. 강 수석대변인은 이 대통령이 피해가 확산하지 않도록 최선을 다하고, 무엇보다 현장 소방대원의 안전조치를 철저히 해 달라고 당부했다고 설명했다.

한성숙 국무총리도 “이번 화재로 인한 주민 피해가 없도록 현장 통제 및 주민 안내, 필요 시 주민 대피 등을 철저히 하라”고 긴급지시를 내렸다.

한 총리는 특히 소방청에 “현장에서 화재 진압 중인 소방공무원의 안전에 만전을 기하라”며 “화재로 인한 내부 붕괴 등 2차 사고 발생에 유의하라”고 밝혔다.

이번 화재는 이날 오전 6시54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 시작됐다. 현재까지 인명피해는 집계되지 않았다. 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피했다. 다만 진화 과정에서 40대 소방관이 연기를 흡입해 고압산소 치료를 받고 있다.

소방청은 이날 오후 3시15분 국가소방동원령을 내렸다.