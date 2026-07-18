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[속보] 이 대통령, 인천 쿠팡 물류센터 화재 총력 대응 지시

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본문 요약

이재명 대통령이 18일 인천 서해구 쿠팡 물류센터 화재 총력 대응을 지시했다.

강 수석대변인은 이 대통령이 피해가 확산하지 않도록 최선을 다하고, 무엇보다 현장 소방대원의 안전조치를 철저히 해 달라고 당부했다고 설명했다.

이번 화재는 이날 오전 6시54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 시작됐다.

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[속보] 이 대통령, 인천 쿠팡 물류센터 화재 총력 대응 지시

입력 2026.07.18 17:12

수정 2026.07.18 17:49

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  • 손우성 기자

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18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이나 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스

18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이나 연기가 치솟고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 18일 인천 서해구 쿠팡 물류센터 화재 총력 대응을 지시했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 대통령이 화재 진화 상황을 보고 받고 화재 진압에 총력을 기울이라고 지시했다고 밝혔다. 강 수석대변인은 이 대통령이 피해가 확산하지 않도록 최선을 다하고, 무엇보다 현장 소방대원의 안전조치를 철저히 해 달라고 당부했다고 설명했다.

한성숙 국무총리도 “이번 화재로 인한 주민 피해가 없도록 현장 통제 및 주민 안내, 필요 시 주민 대피 등을 철저히 하라”고 긴급지시를 내렸다.

한 총리는 특히 소방청에 “현장에서 화재 진압 중인 소방공무원의 안전에 만전을 기하라”며 “화재로 인한 내부 붕괴 등 2차 사고 발생에 유의하라”고 밝혔다.

이번 화재는 이날 오전 6시54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 시작됐다. 현재까지 인명피해는 집계되지 않았다. 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피했다. 다만 진화 과정에서 40대 소방관이 연기를 흡입해 고압산소 치료를 받고 있다.

소방청은 이날 오후 3시15분 국가소방동원령을 내렸다.

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