‘잠든 혀를 깨우는 기술’ 양압기를 대신할 수 있을까

잠들면 혀도 힘을 잃는다. 깨어 있을 때는 별문제 없이 열려 있던 기도가 수면 중 좁아지고, 심하면 완전히 막힌다. 숨이 끊겼다가 다시 이어지는 일이 밤새 반복된다. 깊은 잠을 이루지 못하는 것은 물론이고 몸은 수시로 저산소 상태에 빠진다. 폐쇄성 수면무호흡증은 단순히 코를 시끄럽게 고는 문제가 아니다.

수면무호흡증의 대표적인 치료법은 양압기다. 잠을 자는 동안 마스크를 통해 일정한 압력의 공기를 불어넣어 기도가 닫히지 않도록 한다. 효과는 비교적 빠르고 확실하다. 하지만 매일 얼굴에 마스크를 쓰고 자야 한다는 불편 때문에 사용을 포기하는 환자도 적지 않다. 마스크 압박감이나 공기 누출, 입마름과 코막힘을 호소하기도 한다.

최근 이런 환자들의 대안으로 주목받는 치료가 설하신경자극술이다. 혀의 움직임을 담당하는 설하신경에 미세한 전기 자극을 보내 수면 중 혀가 뒤로 처지는 것을 막는 방식이다. 가슴 부위에는 전기 자극을 만들어내는 장치를, 갈비뼈 사이에는 호흡을 감지하는 센서를 넣는다. 환자가 숨을 들이쉬는 순간을 센서가 포착하면 턱 아래 전극을 통해 설하신경을 자극한다. 혀가 앞으로 움직이면서 기도가 열리는 원리다.

기존 수술이 목젖이나 편도 등 기도를 좁히는 조직을 절제하거나 재배치하는 방식이었다면, 설하신경자극술은 기도의 해부학적 구조를 크게 바꾸지 않는다는 차이가 있다. 의료진이 자극의 세기를 조절할 수 있고, 환자는 잠들기 전 리모컨으로 장치를 켜고 아침에 끌 수 있다.

그렇다고 ‘코골이 수술의 완성판’으로 받아들여서는 곤란하다. 설하신경자극술은 모든 수면무호흡 환자에게 적용할 수 있는 치료가 아니다. 중등도 이상의 폐쇄성 수면무호흡증이 있으면서 양압기를 제대로 사용하기 어려운 환자 가운데 제한된 조건을 충족해야 한다. 비만 정도와 편도 크기, 혀 뒤쪽 공간, 중추성 무호흡의 비율 등을 따져야 한다. 잠든 상태에서 내시경을 넣어 기도가 어떤 방향으로 무너지는지 확인하는 검사도 필요하다.

치료 효과도 환자마다 다르다. 선별된 환자에서는 무호흡 횟수와 코골이가 줄고 수면의 질이 좋아질 수 있다. 반면 충분한 효과를 얻지 못하는 환자도 있다. 체내 장치를 삽입해야 하므로 감염이나 통증, 혀의 불편감, 전극과 장치 이상 가능성도 감수해야 한다. 시간이 지나면 배터리 교체를 위한 추가 수술이 필요할 수도 있다. 비용과 관리 부담 역시 무시할 수 없다.

기존 코골이 수술과 설하신경자극술을 단순히 낡은 치료와 첨단 치료로 나누는 것도 적절하지 않다. 수면무호흡증의 원인은 사람마다 다르다. 편도가 큰 사람도 있고, 턱이 작거나 뒤로 들어간 사람도 있다. 혀가 두껍거나 비만으로 목 주변 지방이 늘어난 경우도 있다. 막히는 부위와 방식이 다른 만큼 치료법도 달라져야 한다.

양압기 역시 불편하다는 이유만으로 평가절하할 수 없다. 수술하지 않고도 무호흡과 저산소증을 빠르게 줄일 수 있고, 오랜 기간 임상 경험이 축적된 표준 치료다. 양압기 사용이 어렵다면 먼저 마스크 종류나 압력, 가습 설정이 적절한지 살펴볼 필요가 있다. 충분한 적응 과정을 거쳤는데도 사용이 불가능할 때 구강 내 장치나 수술, 설하신경자극술 등을 검토하는 것이 순서다.

신기술의 등장은 반가운 일이다. 선택지가 하나뿐일 때 치료를 포기했던 환자에게 새로운 길을 열어주기 때문이다. 그러나 새롭다는 사실이 곧 더 낫다는 뜻은 아니다. 중요한 것은 가장 비싼 치료나 가장 첨단의 치료를 찾는 일이 아니라, 환자의 기도가 어디서 왜 막히는지를 정확히 확인하는 일이다.

밤마다 숨이 끊기는데도 코골이쯤으로 여기고 방치하는 사람이 많다. 수면무호흡증이 의심된다면 먼저 수면다원검사를 통해 무호흡의 정도와 산소포화도, 수면 상태를 확인해야 한다. 혀를 전기로 깨우는 기술보다 앞서야 하는 것은 정확한 진단이다. 수면무호흡 치료의 출발점은 언제나 신기술이 아니라 환자 자신이다.