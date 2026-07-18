인천 쿠팡 물류센터 불 7층으로 번져 화재 진압 난항… “공간 넓고 짙은 연기 발생”

소방당국, 장비 142대·인력 386명 투입 화재 난 건물 6층엔 다량의 가연물 적재 인명피해는 아직 없어…121명 스스로 대피

소방당국이 인천 쿠팡 물류센터 화재 진압에 난항을 겪고 있다. 물류센터 공간이 넓고 짙은 연기가 발생해 시야 확보가 어려운 상황으로 전해졌다.

전재인 인천 서부소방서 119재난대응과장은 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재 현장에서 브리핑을 열고 “현재 불은 (건물 외벽을 타고) 7층까지 확대됐다”고 밝혔다.

인천소방본부에 따르면 이날 오전 6시54분 인천 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다. 소방당국은 화재 발생 2시간 21분만인 오전 9시15분 대응 1단계를 내렸고 오후 12시25분 대응 2단계를 발령했다. 대응 1단계는 담당 소방서 인력 전체가 출동하고, 대응 2단계가 떨어지면 인접한 5~6곳 소방서에서 인력과 장비를 동원하게 된다.

이후 소방청은 오후 3시15분 국가소방동원령을 발령했다. 소방당국은 국가소방동원령에 따라 서울·경기·충북·충남·강원 5개 시도에서 고가사다리차, 물탱크차, 무인소방로봇, 회복지원차 등 장비 142대와 소방관 등 인력 386명을 투입했다.

하지만 여전히 진화엔 애를 먹고 있다. 해당 물류센터는 지상 8층으로 전체면적은 29만9천㎡다. 인천소방본부는 “화재가 발생한 물류센터 6층은 3단 선반 구조의 대형 물류창고로 내부에 생활용품 등 다량의 가연물이 적재돼 있다”고 설명했다.

인천소방본부는 이어 “내부 공간이 매우 넓고 짙은 농연이 지속해서 발생하고 있고, 고열로 인해 내부 시야 확보와 진입이 매우 어려운 상황”이라고 밝혔다.

인천소방본부는 “건물 각 방면에 연소 확대 저지선을 구축해 화재 확산을 차단하고, 굴착기와 지게차를 활용한 장애물 제거 작업과 무인파괴방수차 등 특수장비를 투입해 화재 진압에 총력을 기울이고 있다”고 밝혔다.

서해구는 안전 안내 문자를 통해 “화재로 연기와 분진이 다량으로 발생하고 있으니 인근 주민과 취약계층 시설에서는 창문을 닫고 외부 활동을 자제해달라”고 당부했다.

현재까지 인명피해는 집계되지 않았다. 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피했다. 다만 진화 과정에서 40대 소방관이 연기를 흡입해 고압산소 치료를 받고 있다.

한편 이재명 대통령은 화재 총력 대응을 지시했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 이 대통령이 화재 진화 상황을 보고 받고 화재 진압에 총력을 기울이라고 지시했다고 밝혔다. 강 수석대변인은 이 대통령이 피해가 확산하지 않도록 최선을 다하고, 무엇보다 현장 소방대원의 안전조치를 철저히 해 달라고 당부했다고 설명했다.

한성숙 국무총리도 “이번 화재로 인한 주민 피해가 없도록 현장 통제 및 주민 안내, 필요 시 주민 대피 등을 철저히 하라”고 긴급지시를 내렸다.

한 총리는 특히 소방청에 “현장에서 화재 진압 중인 소방공무원의 안전에 만전을 기하라”며 “화재로 인한 내부 붕괴 등 2차 사고 발생에 유의하라”고 밝혔다.