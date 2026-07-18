이 대통령, 인천 쿠팡 물류센터 화재에 “대형 물류 시설 안전 관리 체계 전반 점검”

“실효성 있는 종합대책 마련” 폭염 등 재난에 선제 예방 강조

이재명 대통령이 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재와 관련해 대형 물류 시설 안전관리 체계 점검과 재발 방지를 강조했다.

이 대통령은 이날 엑스에 “이번 화재의 원인을 면밀히 조사하고 대형 물류 시설의 안전관리 체계 전반을 점검해 같은 사고가 반복되지 않도록 실효성 있는 종합대책을 마련하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “기업과 현장 관계자분들께서도 소방 시설 점검과 유지 관리는 물론, 작업장 안전 수칙이 현장에서 철저히 지켜질 수 있도록 각별한 노력을 기울여 달라”고 말했다.

이 대통령은 또 “연일 계속되는 폭염과 집중호우, 잇따른 대형 화재는 우리의 일상을 위협하고 있다”며 “재난의 규모와 양상이 갈수록 복합화되는 만큼 모든 재난에 대해 사후 수습이 아닌 선제적 예방과 신속한 대응을 원칙으로 재난 관리 체계를 보완해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “국가의 존재 이유는 국민의 생명과 안전을 지키는 데 있음을 결코 잊지 않겠다”고 말했다.

인천 쿠팡 물류센터 화재 진압 총력 대응도 지시했다. 이 대통령은 “정부는 국가소방동원령을 발령해 가용한 모든 자원을 총동원하며 진화에 전력을 기울이고 있다”며 “불길이 완전히 잡히고 상황이 안정될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이어 “현장에서 밤낮없이 진화에 힘쓰고 계신 소방관 여러분께 깊이 감사드린다”며 “인근 주민 여러분께서는 정부와 지방정부의 안내에 따라 안전에 유의해 주시길 부탁드린다”고 말했다.