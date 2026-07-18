주말 중부지방 시간당 50~60㎜ ‘물폭탄’에 피해 잇따라···침수·낙석 등 700여건 피해 신고

17일 밤부터 수도권과 강원도를 중심으로 많은 비가 내리면서 곳곳에서 주택과 도로 침수, 토사와 낙석 유출 등 피해가 잇따랐다.

18일 중앙재난안전대책본부(중대본)이 오후 5시 기준으로 발표한 호우 대처상황 보고를 보면, 전날 밤부터 이날 오후까지 내린 집중호우로 인해 총 708건의 피해 신고가 접수됐다. 주택·도로 침수 231건, 토사·낙석 유출과 수목 전도 477건 등이다. 다행히 인명피해는 확인되지 않고 있다.

주택 침수와 산사태·옹벽붕괴 우려 등으로 6개 시·도 13개 시·군에서 43세대 76명이 일시 대피했다. 이 중 현재는 30세대 71명이 임시주거시설 등에 머물고 있다. 하상도로 22곳과 둔치주차장 56곳, 하천변 산책로 5297곳 등 5579곳에서 출입이 통제되고 있다.

전날 밤부터 이날 오후 5시까지 지역별 누적 강수량은 경기 파주 197.5㎜, 동두천 195.5㎜, 연천 189.0㎜, 강원 철원 171.1㎜, 경기 김포 167.0㎜ 등이다. 서울에서는 강서구(164.5㎜)와 은평구(158.0㎜) 등에서 많은 비가 내렸다. 서대문구에는 시간당 최대 64.5㎜의 폭우가 쏟아지기도 했다.

서울에서는 이날 새벽 중랑천 수위가 상승하면서 동부간선도로(수락지하차도∼성수JC) 전 구간 교통이 전면 통제됐으나, 오전 11시16분쯤 모두 풀렸다.

시간당 최대 53㎜의 비가 내린 경기 고양 화전동 일대 저지대의 15가구가 침수됐고, 김포에서는 공장과 버스 차고지가 물에 잠겼다. 강원 강릉시 사천면 석교리에서는 25인승 버스와 승용차가 빗길에서 충돌해 버스가 옆으로 전도되는 사고가 발생, 버스 탑승객 12명 가운데 6명은 자력 탈출했으나 나머지 6명 가운데 일부는 다친 것으로 알려졌다.

현재 호우특보는 모두 해제됐지만, 19일 자정부터 중부지방 등을 중심으로 또다시 많은 비가 이어질 것으로 전망됐다.

19일까지 예상 강수량은 경기 남부·강원 동해안·북부 내륙과 산지·울산·경남 남해안 5∼40㎜(경기 남동부 많은 곳 60㎜ 이상), 강원 중·남부 내륙과 산지·대전·세종·충남(북서부 제외)·충북 30∼80㎜(강원 남부 내륙과 산지·대전·충남 남동부·충북 많은 곳 120㎜ 이상), 광주·전남 30∼80㎜(전남 북서부 많은 곳 100㎜ 이상) 등이다.

행정안전부는 앞서 이날 오전 4시30분을 기해 풍수해 위기경보를 ‘경계’로 상향하고, 중대본 2단계 비상근무를 가동했다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 “정부는 인명피해 최소화를 위해 과하다 싶을 정도로 할 수 있는 모든 조치를 적극적으로 시행하겠다”며 “국민께서도 기상정보와 재난문자 등 당국의 안내를 수시로 확인하고, 비탈면과 저지대, 하천변 등 위험지역 접근을 자제하는 등 국민행동요령을 적극 이행해 주실 것”을 당부했다.

산림청은 수도권 전 지역에 집중호우로 인한 산사태 위기경보 경계를 발령했고, 소방청은 중앙긴급구조통제단을 선제 가동했다.