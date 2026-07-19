인천 쿠팡 물류센터 화재 23시간째 진화 중···‘내부 가연성 물질 다수’ 장기화 예상

지난 18일 인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 23시간 동안 계속된 진화에도 꺼지지 않고 있다. 내부에 가연성 물질이 쌓여 있는 상황이라 진화에 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

19일 인천소방본부에 따르면 전날 오전 6시54분에 시작된 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 난 불은 23시간이 이날 오전 6시까지도 꺼지지 않은 상황이다.

해당 물류센터는 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모다. 6층에서 시작된 불은 7층까지 번진 상황이다. 소방당국은 불길이 확산하는 것을 차단하는 데 총력을 기울이고 있다.

해당 물류센터 6층에는 가연성 물질인 생활용품이 다수 쌓여 있다. 센터 내부 공간이 넓다 보니 진화 작업에 어려움을 겪고 있다.

소방 당국은 전날 오후 3시15분 발령한 국가소방동원령을 유지하고 있다. 현장에는 고가 사다리차, 대용량포방사시스템, 고성능 화학차 등 장비 198대와 소방관과 경찰관 등 549명이 투입됐다.

이재명 대통령은 전날 “정부는 국가소방동원령을 발령해 가용한 모든 자원을 총동원하며 진화에 전력을 기울이고 있다”며 “불길이 완전히 잡히고 상황이 안정될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.

또 “이번 화재의 원인을 면밀히 조사하고 대형 물류 시설의 안전관리 체계 전반을 점검해 같은 사고가 반복되지 않도록 실효성 있는 종합대책을 마련하겠다”고 했다.

정종철 쿠팡풀필먼트서비스 대표는 전날 입장문을 통해 “이번 인천 물류센터 화재로 많은 분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 송구하다”면서 “물류센터 6층에서 발생한 화재 인지 후 즉시 119 신고를 진행했고 소방당국의 신속한 출동이 이어졌으며 당시 물류센터에 있던 직원 모두가 안전하게 대피했다”고 밝혔다.