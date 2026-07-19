창간 80주년 경향신문

인천 쿠팡물류센터 화재 이틀째 진화···“가연성 물질 많고 공간 넓어 불길 안 잡혀”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 18일 인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 이틀째 꺼지지 않고 있다.

인천시 소방본부는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 난 불이 19일 오전 8시까지 26시간째 진화되지 않고 있다고 19일 밝혔다.

이날 불로 인명피해는 소방관 1명이 연기를 마셔 치료받고 있고, 물류센터 관계자 121명은 자력으로 대피했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 쿠팡물류센터 화재 이틀째 진화···“가연성 물질 많고 공간 넓어 불길 안 잡혀”

입력 2026.07.19 08:01

수정 2026.07.19 08:28

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

불 끄던 소방관 1명 연기흡입·1명 탈진

지난 18일 인천 쿠팡 32물류센터에서 난 불을 소방당국이 이틀째 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

지난 18일 인천 쿠팡 32물류센터에서 난 불을 소방당국이 이틀째 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

지난 18일 인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 이틀째 꺼지지 않고 있다.

인천시 소방본부는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 난 불이 19일 오전 8시까지 26시간째 진화되지 않고 있다고 19일 밝혔다.

이날 불로 인명피해는 소방관 2명이 부상을 당했다. 1명은 연기를 마셔 치료받고 있고, 1명은 탈진해 병원에서 치료를 받다가 퇴원했다. 물류센터 관계자 121명은 자력으로 대피했다.

불이 난 쿠팡 32 물류센터는 연면적 29만9000㎡, 지상 8층 규모로 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다.

소방 당국은 물류센터 6층에 가연성 물질인 생활용품이 쌓여 있는 데다 센터 내부 공간이 넓다 보니 진화 작업이 어려운 상황이라고 설명했다.

소방 당국은 짙은 연기와 고열로 내부 진입이 어려워지자 건물 측면의 램프 구역을 활용해 불을 끄고 있다.

소방 당국은 지난 18일 오후 6시 국가소방동원령 3차를 발령했다. 이에 따라 서울·경기·대전·세종·강원·충북·충남·전북 등 8개 시·도에서 대용량방사시스템과 고가·굴절사다리차, 무인파괴방수차, 고성능 화학차 등 특수장비를 포함해 장비 221대와 소방관 453명이 투입됐다.

인천 서해구청은 연기 확산 등으로 인근 주민 피해가 우려될 경우 신속히 대피를 지원할예정이다. 또한 건축구조물 전문가와 협력해 건축물 안전진단도 추진할 계획이다.

인천시 소방본부 관계자는 “물류센터 6층에서 난 불이 7층 이외 다른 곳으로 번지지는 않은 상황”이라며 “아직 불길이 안 잡히고 있어 진화 작업에 오랜 시간이 걸릴 것 같다”고 말했다.

최용철 중앙긴급구조통제단장은 “건축물의 붕괴 위험을 자세히 살피고, 진압대원의 안전이 확보된 범위에서 체계적으로 진압작전을 하고 있다”고 말했다.

인천 쿠팡 32물류센터 화재가 발생해 소방당국이 이틀째 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

인천 쿠팡 32물류센터 화재가 발생해 소방당국이 이틀째 진화하고 있다. 인천시 소방본부 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글