인천 쿠팡물류센터 화재 이틀째 진화···“가연성 물질 많고 공간 넓어 불길 안 잡혀”

불 끄던 소방관 1명 연기흡입·1명 탈진

지난 18일 인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 이틀째 꺼지지 않고 있다.

인천시 소방본부는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 난 불이 19일 오전 8시까지 26시간째 진화되지 않고 있다고 19일 밝혔다.

이날 불로 인명피해는 소방관 2명이 부상을 당했다. 1명은 연기를 마셔 치료받고 있고, 1명은 탈진해 병원에서 치료를 받다가 퇴원했다. 물류센터 관계자 121명은 자력으로 대피했다.

불이 난 쿠팡 32 물류센터는 연면적 29만9000㎡, 지상 8층 규모로 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다.

소방 당국은 물류센터 6층에 가연성 물질인 생활용품이 쌓여 있는 데다 센터 내부 공간이 넓다 보니 진화 작업이 어려운 상황이라고 설명했다.

소방 당국은 짙은 연기와 고열로 내부 진입이 어려워지자 건물 측면의 램프 구역을 활용해 불을 끄고 있다.

소방 당국은 지난 18일 오후 6시 국가소방동원령 3차를 발령했다. 이에 따라 서울·경기·대전·세종·강원·충북·충남·전북 등 8개 시·도에서 대용량방사시스템과 고가·굴절사다리차, 무인파괴방수차, 고성능 화학차 등 특수장비를 포함해 장비 221대와 소방관 453명이 투입됐다.

인천 서해구청은 연기 확산 등으로 인근 주민 피해가 우려될 경우 신속히 대피를 지원할예정이다. 또한 건축구조물 전문가와 협력해 건축물 안전진단도 추진할 계획이다.

인천시 소방본부 관계자는 “물류센터 6층에서 난 불이 7층 이외 다른 곳으로 번지지는 않은 상황”이라며 “아직 불길이 안 잡히고 있어 진화 작업에 오랜 시간이 걸릴 것 같다”고 말했다.

최용철 중앙긴급구조통제단장은 “건축물의 붕괴 위험을 자세히 살피고, 진압대원의 안전이 확보된 범위에서 체계적으로 진압작전을 하고 있다”고 말했다.