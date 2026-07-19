경북 북부 폭우에 366명 대피···산불 이재민 임시주택 23동 침수

안동과 의성 등 경북 북부지역에 밤사이 폭우가 쏟아지면서 주민 366명이 대피하고 지난해 산불 이재민 임시주택 23동이 침수됐다.

19일 경북도에 따르면 지난 17일 오전 8시부터 이날 오전 6시까지 누적 강수량은 안동 남선면 189.0㎜, 문경 동로면 178.0㎜, 의성 비안면 157.5㎜ 등을 기록했다. 안동 남선면에는 전날 오후 5시 한때 시간당 65.5㎜의 비가 내렸다.

의성군은 단촌면 구계리 일대 도로가 유실되고 하천 범람 우려가 커지자 주민과 야영객 등 155명을 마을회관 등으로 대피시켰다. 이 지역은 지난해 대형 산불로 터전을 잃은 주민들이 임시주택에서 생활하는 곳으로, 구계2리 임시주택 12동이 침수됐다.

안동에서도 홍수경보 등에 따라 주민들이 마을회관과 경로당으로 대피했다. 일직면 귀미리에서는 지방하천 안망천이 범람하면서 산불 이재민 임시주택 11동에 물이 들어찼다.

이번 호우로 경북지역 292가구 366명이 사전 대피했다. 지역별로는 의성 156명, 예천 81명, 안동 74명 등이 대피했다. 경북도는 944개 마을에 주민과 공무원 등 1246명으로 구성된 순찰대를 투입해 산림 인접 지역과 저지대 등을 점검했다.

소방은 인명구조 20건과 안전조치 144건 등 모두 164건의 신고를 처리해 70명을 구조했다. 안동 남후면에서는 불어난 물에 휩쓸린 캠핑카에서 2명을 구조했고, 구미 고아읍에서는 침수된 주택에 고립된 주민 1명을 구조했다. 도로 장애 87건과 주택 침수 24건, 토사·낙석 9건에 대해서도 안전조치했다.

안동에서는 백일천과 안망천 등 지방하천 2곳이 범람했고 안동 일직면과 의성 단촌면에서는 도로가 유실됐다.

경북도는 현재까지 확인된 사망이나 실종 등 인명피해는 없다고 밝혔다.

기상청은 이날 오후까지 경북권을 중심으로 시간당 30∼50mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있을 것으로 예보했다.

산림청은 이날 오전 8시를 기해 경북지역 산사태 위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 상향 발령했다.