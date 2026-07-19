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빵 굽다 남은 베이킹파우더, 천연입욕제로 변신?···유통기한 지났다고 버리지 마세요

입력 2026.07.19 09:00

수정 2026.07.19 09:05

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베이킹파우더는 시간이 지나면 팽창력이 떨어져 제빵에는 적합하지 않을 수 있지만 청소나 탈취 용도라면 활용 가치가 남아 있다. pexels

베이킹파우더는 시간이 지나면 팽창력이 떨어져 제빵에는 적합하지 않을 수 있지만 청소나 탈취 용도라면 활용 가치가 남아 있다. pexels

제빵을 하겠다고 사놓고는 딱 한 번 쓰고 남은 베이킹파우더. 유통기한도 임박해 처치 곤란이라면, 이제 두 번째 쓸모를 찾을 차례다. 베이킹파우더는 베이킹소다와 달리 전분과 산성 성분이 함께 들어 있어 수분을 흡수하고 부드럽게 거품을 내는 성질이 있어 두루 쓰기 좋다.

꽃병 안쪽 물때 제거

입구가 좁은 유리병은 솔이 닿지 않아 물때가 잘 생긴다. 이럴 때는 따뜻한 물에 베이킹파우더 1큰술 정도를 넣어 거품이 일어나도록 한 뒤 잠시 두면 안쪽의 때가 불어나 씻기가 한결 쉬워진다. 마지막에는 깨끗한 물로 충분히 헹궈 사용하면 된다.

스테인리스 조리도구 닦기

냄비나 스테인리스 조리도구에 기름때가 얇게 남았을 때는 베이킹파우더에 물을 조금 섞어 걸쭉한 반죽처럼 만든 뒤 부드러운 천으로 문질러 닦으면 도움이 된다. 깊은 흠집이 생길 수 있는 강한 연마제처럼 사용할 용도는 아니며, 가벼운 얼룩을 제거하는 정도로 활용하는 것이 좋다.

알루미늄 냄비 광택 살리기

알루미늄 냄비가 칙칙해졌다면 베이킹파우더를 이용해 부드럽게 닦아볼 수 있다. 입자가 비교적 고와 표면에 큰 흠집을 내지 않으면서 얼룩 제거에 도움이 된다.

신발장과 옷장 냄새 줄이기

베이킹파우더에는 옥수수전분이 들어 있어 습기를 어느 정도 흡수하는 성질이 있다. 작은 용기에 담아 신발장이나 젖은 운동화를 말리는 공간 주변에 두면 눅눅한 냄새를 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 다만 탈취 효과는 베이킹소다보다 제한적이므로 보조 용도로 사용하는 것이 좋다.

욕조 입욕제 만들기

베이킹파우더는 구연산, 소금, 에센셜오일 등을 섞어 간단한 입욕제를 만드는 데도 사용할 수 있다. 물에 넣으면 거품이 생겨 기분 전환용으로 즐길 수 있다.

베이킹파우더는 시간이 지나면 팽창력이 떨어져 제빵에는 적합하지 않을 수 있다. 하지만 청소나 탈취처럼 화학적 팽창력이 크게 중요하지 않은 용도라면 활용 가치가 남아 있다. 하지만 습기를 먹어 굳었거나 변색·곰팡이가 생긴 제품은 생활용으로도 사용하지 말고 버리는 것이 안전하다.

베이킹파우더와 베이킹소다는 이름은 비슷하지만 성질이 다르다. 베이킹파우더는 베이킹소다에 산성 성분과 전분이 함께 들어 있어 물만 닿아도 반응한다. 반면 베이킹소다는 세정력과 탈취력이 더 뛰어나 일반적인 청소에는 베이킹소다가 더 적합한 경우가 많다. 따라서 베이킹파우더는 강력한 세척제라기보다 가벼운 얼룩 제거와 습기 흡수, 생활 속 보조용품으로 생각하는 것이 맞다.

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