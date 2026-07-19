기부 한도 피하려 가족·지인 명의 동원···김순란 전 대구 구의원 벌금 300만원

대구지법 제5형사단독 안경록 부장판사는 가족과 지인 명의를 동원해 국회의원 후원회에 연간 한도를 넘는 후원금을 낸 혐의(정치자금법 위반)로 기소된 김순란 전 대구 북구의원에게 벌금 300만원을 선고하고 200만원 추징을 명했다고 19일 밝혔다.

김 전 의원은 2021년 12월17일 지인 A씨에게 당시 지역구 국회의원이던 양금희 전 의원 후원회 계좌로 500만원을 보내도록 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

그는 같은날 자신이 평소 사용하던 아들 명의 계좌에서도 양 전 의원 후원회로 100만원을 보낸 혐의도 받는다.

김 전 의원은 이듬해 12월30일에도 A씨에게 같은 후원회 계좌로 500만원을 보내달라고 부탁한 것으로 조사됐다.

김 전 의원의 부탁을 받고 후원금을 보낸 혐의(정치자금법 위반 방조)로 함께 기소된 A씨에게는 벌금 80만원이 선고됐다.

안 부장판사는 “김 전 의원이 뒤늦게 범행을 자백하고 잘못을 반성하고 있다”며 “이번 사건을 계기로 정계에서 은퇴하겠다는 뜻을 밝힌 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.