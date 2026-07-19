수원 서호천서 친구들과 물놀이하던 10대 숨져···경찰 조사

경기 수원시 서호천에서 또래 친구들과 물놀이를 하던 10대가 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.

19일 수원권선경찰서 등에 따르면 전날 오후 6시쯤 수원시 권선구 서둔동의 서호천에서 친구들과 물놀이하던 중학생 A군(10대)이 물에 빠졌다.

소방 당국은 “남자아이가 물에 빠졌다”는 행인의 신고를 받고 현장에 출동해 수색한 끝에 30여분 만인 오후 6시33분 심정지 상태의 A군을 발견했다. A군은 구조대원에 의해 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

서호천은 장안구 파장동에서 권선구 평동에 이르는 폭 15ｍ, 총길이 11.52㎞의 하천이다. A군이 사고를 당한 지점은 하천 보 인근으로 물살에 의해 하천 바닥이 패이면서 주변의 다른 구간보다 수심이 깊어 약 2ｍ에 이르렀던 것으로 조사됐다.

경찰은 한때 시내에 내린 비로 하천의 수위가 평소보다 상승했던 점이 사고에 영향을 미쳤을 가능성도 염두하고 자세한 경위를 조사 중이다. 사고 당일 수원시에서는 시간당 최대 9.3㎜의 비가 내렸다.