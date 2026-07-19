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호우 특보 해제에도 당분간 중대본 유지···“피해 수습· 추가 예방조치”

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중앙재난안전대책본부는 19일 오전 6시 호우특보 해제 이후에도 피해 수습과 추가 예방조치를 위해 당분간 중대본 대응체제를 유지한다고 밝혔다.

윤호중 중대본부장은 중대본 차장을 경북지역에 급파했다.

차장은 현장에서 일시대피자 긴급 구호, 피해시설 응급 복구, 산사태 등에 대비한 추가적인 예방 조치를 지휘한다.

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호우 특보 해제에도 당분간 중대본 유지···“피해 수습· 추가 예방조치”

입력 2026.07.19 09:27

  • 노도현 기자

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지난 18일 쏟아진 호우로 경북 의성군 단촌면 구계리로 진입하는 도로가 유실됐다. 의성군 제공

지난 18일 쏟아진 호우로 경북 의성군 단촌면 구계리로 진입하는 도로가 유실됐다. 의성군 제공

중앙재난안전대책본부는 19일 오전 6시 호우특보 해제 이후에도 피해 수습과 추가 예방조치를 위해 당분간 중대본 대응체제를 유지한다고 밝혔다.

지난 17일부터 이어진 호우로 인해 전국 곳곳에서 주택·도로 침수와 토석류·낙석 등 피해가 발생했다. 이날 오전 6시 호우특보는 모두 해제됐다. 7시30분 기준 일시대피자 294명이 임시주거시설 등에 머물고 이다. 지난해 산불이 발생한 경북 지역 등은 산사태 위험이 높은 상황이다.

윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 중대본 차장을 경북지역에 급파했다. 차장은 현장에서 일시대피자 긴급 구호, 피해시설 응급 복구, 산사태 등에 대비한 추가적인 예방 조치를 지휘한다.

윤 본부장은 “이번주에도 많은 비가 예보된 만큼 빗물받이·배수시설을 반복해 점검하고, 산사태 우려지역은 안전이 확실히 확인된 이후 귀가할 수 있도록 지방정부·산림청 등 관계기관이 철저히 관리해달라”고 당부했다. 그는 “마을회관 등에 대피해 있는 이재민들이 복귀하기 전까지 임시주거시설과 구호물품 지원 등 필요한 조치를 세심하게 챙겨달라”고 주문했다.

앞서 중대본은 지난 17일 오후 9시 중대본 비상 1단계를 가동했다. 전날 오전 4시30분 수도권과 강원지역에 호우 경보가 발령되자 위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 격상하고 중대본 2단계를 가동해 대응을 이어가고 있다.

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