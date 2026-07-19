‘영포티(Young Forty)’. 원래는 젊은 감각과 트렌디한 취미를 즐기는 40대를 뜻했다. 그러나 최근에는 젊은 세대의 문화나 패션을 억지로 따라 하지만 권위적인 태도는 버리지 못한 중년층을 비꼬는 부정적 의미의 신조어로 더 자주 쓰인다.

그렇다면 ‘젊은 척하는 중년’에 대한 조롱은 한국만의 현상일까. 뜻밖에도 아니다. 나라만 다를 뿐 세계 곳곳에는 이미 비슷한 밈과 유행어가 존재한다. 다만 방식이 다를 뿐이다.

일본의 아재가방 ‘보디백 아저씨‘

가장 가까운 사례는 일본이다. 최근 일본 사회관계망서비스(SNS)에서는 이른바 ‘보디백 아저씨’가 화제가 됐다. 40~50대 남성들이 몸 앞으로 메는 크로스 형태의 보디백(슬링백)이 “쇼핑몰에서 가장 자주 목격되는 아저씨 패션”이라는 이유로 조롱의 대상이 된 것이다.

검은색 기능성 보디백을 가슴 앞으로 짧게 메고, 폴로 셔츠나 체크 셔츠에 베이지색 바지 또는 청바지를 입는다. 발에는 뉴발란스 운동화나 워킹화를 신고, 주말이면 쇼핑몰이나 아울렛에 가족과 함께 등장한다. 보디백 자체가 촌스럽다는 의미라기보다 특정 세대의 획일적인 패션 코드를 상징하는 아이템이 됐다.

물론 아저씨 세대의 반론도 적지 않았다. 양손이 자유롭고 지갑이나 스마트폰을 넣기 편하며, 백팩보다 가볍다는 점에서 기능적으로는 오히려 가장 합리적인 선택이라는 주장이다. 남성용 가방 시장 자체가 여성에 비해 제한적인 만큼 선택지가 많지 않다는 지적도 나왔다.

지난해 일본에서는 ‘후드티 아저씨’ 논란도 있었다. 중년 남성이 후드티를 입는 것이 “나이에 맞지 않는 어려 보이기”인지, 단순한 취향의 문제인지를 놓고 일본 언론과 SNS에서 갑론을박이 이어졌다.

실제로 일본 언론에서는 논쟁이 단순한 패션 취향의 문제를 넘어 “중년 남성에게 허용되는 패션 선택지가 지나치게 좁은 것 아니냐”는 방향으로까지 이어졌다.

미국 아저씨 ‘젊은 척’ 비꼬는 밈까지

미국에서 가장 유명한 사례는 이른바 ‘하우 두 유 두, 펠로 키즈(How do you do, fellow kids?)’ 밈이다. 직역하면 “안녕, 얘들아. 나도 너희 또래란다” 정도의 의미다.

이 표현은 2012년 미국 NBC 시트콤 <30 Rock>에서 시작됐다. 당시 배우 스티브 부세미는 중년 남성이 스케이트보드를 들고 고등학생들 사이에 어색하게 끼어드는 장면을 연기하며 “하우 두 유 두, 펠로 키즈” 라고 인사한다. 중년 남성이 억지로 청소년 문화에 편승하려는 모습을 과장해 웃음을 유발한 장면이었다.

이후 해당 장면은 인터넷 밈으로 급속히 확산됐고, 지금은 미국 온라인 문화에서 세대 간 어색한 거리감을 상징하는 대표적인 표현으로 자리 잡았다.

흥미로운 점은 미국에서 조롱의 대상이 특정 패션 아이템은 아니라는 점이다. 후드티를 입었는지, 운동화를 신었는지는 중요하지 않다. 문제는 “나도 너희를 이해한다”, “나도 아직 젊다”는 메시지를 지나치게 강조하려는 태도 자체다.

실제로 미국에서는 정치인이 Z세대 유행어를 과도하게 사용하거나 기업 공식 계정이 젊은층 유행 표현을 억지로 차용할 때 이 밈이 자주 등장한다. “노 캡(No cap·거짓말 없이 진짜로)”, “버신(Bussin‘·정말 훌륭하다, 끝내준다)” 같은 표현을 기업 광고나 정치 캠페인에서 무리하게 사용할 경우 댓글에는 어김없이 “하우 두 유 두, 펠로 키즈?”라는 반응이 달린다.

미국 IT 전문매체 더 버지는 이 밈을 두고 “이제는 ‘펠로 키즈’라는 농담마저 또 다른 ‘펠로 키즈’가 돼버렸다”고 표현했다. 원래는 젊은 세대 문화에 억지로 편승하려는 중년을 놀리던 농담이었지만, 시간이 지나면서 기업 마케팅과 정치권, 브랜드 SNS가 젊은 층에게 다가가려 할 때마다 반복적으로 소환되는 인터넷의 대표적인 반응 문법이 됐다는 의미다

멕시코, 30대만 넘어도 아재 취급

중남미에서는 아예 이런 중년을 지칭하는 단어까지 등장했다. 멕시코 스페인어권에서는 젊은이를 뜻하는 ‘차보(Chavo)’와 나이 든 사람을 뜻하는 ‘루코(Ruco)’를 합친 ‘차보루코(Chavorruco)’라는 표현이 널리 사용된다. ‘늙은 청년’ ’아재 젊은이‘ 정도 의미다.

캐주얼한 스트리트 패션을 즐기거나 젊은 세대의 취미를 유지하는 중년을 가리키는 표현으로, 한국의 영포티와 가장 가까운 해외 사례로 꼽힌다.

미국의 ‘펠로 키즈’가 젊은 세대 문화에 억지로 편승하려는 태도를 비판하는 데 초점이 맞춰져 있다면, 차보루코는 단순히 나이에 비해 젊은 취향을 유지하는 사람까지 폭넓게 포함한다. 실제 멕시코 온라인 커뮤니티에서는 “30세만 넘어도 차보루코 취급을 받는다”거나 “결국 누구나 언젠가는 차보루코가 된다”는 자조 섞인 반응도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

“미래의 나 자신을 향한 편견”

영국에는 오래전부터 ‘늙은 양고기가 어린 양처럼 차려입었다(Mutton dressed as lamb)’라는 표현이 있었다. ’머튼(Mutton)‘은 다 자란 양의 고기를, ’램(Lamb)‘은 어린 양의 고기를 의미한다. 나이 든 사람이 지나치게 젊어 보이려 애쓰는 모습을 빗댄 표현으로, 19세기 초 영국 문헌에서도 등장할 정도로 역사가 오래됐다.

원래는 젊은 여성의 패션을 흉내 내는 중장년 여성을 조롱하는 의미로 사용됐지만, 이후에는 연령에 맞지 않는 옷차림이나 행동을 하는 중장년층 전반을 가리키는 표현으로 확대됐다.

다만 최근 영국 사회에서는 이러한 표현 자체를 문제 삼는 분위기가 강해지고 있다. 영국의 비영리기관 ‘센터 포 에이징 베터’는 최근 보고서에서 ‘머튼 드레스드 애즈 램’, ‘오버 더 힐(인생의 내리막길에 접어든 사람)’, ‘다이너소어(시대에 뒤처진 구세대)’ 등을 대표적인 연령차별 표현으로 지목했다. 조사 결과 영국인 18%가 실제 다른 사람에게 ‘머튼 드레스드 애즈 램’이라는 표현을 사용한 경험이 있다고 답했다.

영국 일간 가디언은 최근 “안티에이징 문화 자체가 연령차별을 강화하고 있다”고 짚었다. 사회는 끊임없이 더 젊고 어려 보일 것을 요구하면서도, 정작 누군가 젊음을 유지하려 애쓰면 다시 그것을 조롱한다는 것이다.

가디언은 “늙음은 삶의 자연스러운 과정이지 극복해야 할 결함이 아니다”라고 지적헸다. 사회가 늙음을 피해야 할 실패로 규정하는 순간, 누구도 결국 그 기준에서 자유로울 수 없다는 것이다. 연령차별 문제를 연구해온 미국 작가 애슈턴 애플화이트는 “연령차별은 결국 미래의 자기 자신을 향한 유일한 편견”이라고 표현했다.