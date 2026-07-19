이란 공격으로 미군 2명 사망···하메네이 “적에게 잊을 수 없는 교훈 줄 것”

이란의 미사일과 무인기(드론) 공격으로 미군 병사 2명이 사망하고 1명이 실종됐다.

대이란 군사작전을 이끌고 있는 미 중부사령부는 18일(현지시간) “7월 17일 중앙사령부와 동맹국 군대가 이란의 탄도미사일 및 드론 공격을 방어하는 과정에서 요르단에 주둔 중이던 미군 2명이 사망했으며, 1명은 실종 상태”라고 전했다.

중부사령부는 정확한 공격 지점을 공개하지 않았지만, 이란의 공격을 받은 곳은 요르단 내 미 공군기지인 것으로 관측된다. dpa통신은 “요르단의 주요 미군기지는 수도 암만에서 북동쪽으로 약 100㎞ 떨어진 아즈라크에 있다”고 보도했다.

미·이란 전쟁이 발발한 지난 2월 28일 이후 이란군의 직접적인 공격으로 미군 병사가 사망한 것은 이번이 처음이다. AP통신에 따르면 전쟁 발발 이후 미군 사망자는 16명, 부상자는 430명 이상으로 집계됐다.

또 지난 7일 이란군이 호르무즈 해협에서 민간 선박을 공격하면서 미국과 이란이 체결했던 종전 양해각서(MOU)가 사실상 무력화된 이후 양측의 무력 충돌이 격화되는 가운데, 미군 전사자가 발생한 것도 이번이 처음이다.

중부사령부는 사망·실종자 3명 외에도 미군 병사 4명이 요르단 내 병원으로 후송됐다가 치료를 마치고 퇴원했으며, 경미한 상처를 입은 다른 병사들은 이미 임무에 복귀했다고 전했다.

이어 “유족을 존중하는 차원에서 사망 사실이 유족에게 통보된 뒤 24시간이 지나기 전까지는 전사한 병사의 신원을 포함한 추가 정보를 공개하지 않을 것”이라고 밝혔다.

이란 최고지도자는 미국을 향한 강도 높은 비난을 이어갔다.

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 미국이 종전 MOU를 반복적으로 위반했다며 “미국 대통령의 서명이 가치도, 효력도 없다는 점을 다시 한번 입증했다”고 밝혔다.

하메네이는 이날 이란 국영 TV를 통해 발표한 서면 성명에서 이같이 밝혔다. 그러면서 “강압과 패권주의, 야만성”이 미국의 행동 방식에서 뗄 수 없는 요소라면서 “이란과 ‘저항 전선’(이란을 지지하는 무장세력을 스스로 지칭하는 말)이 적에게 잊을 수 없는 교훈을 줄 것”이라고 전했다.