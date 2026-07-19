서민의 발에서 미래 공간으로…수십년 진화해온 우리 ‘봉고차들’

1980년대 기아 ‘봉고’로 시작된 이름 베스타·그레이스 거쳐 스타리아까지 생계형 화물차에서 캠핑·미래 PBV로 진화 단순 이동 수단 넘어 시대상 반영하는 거울

일명 ‘봉고차’. 흔히 다인승 승합차를 통칭해 부르는 이 단어는 사실 특정 자동차의 모델명에서 유래한 유서 깊은 이름이다. 1980년 기아자동차가 출시한 승합차 ‘봉고’가 선풍적인 인기를 끌면서, 상표명이 곧 차종을 대표하는 고유명사로 굳어졌다. 당시 부도 위기에 몰렸던 기아를 살려낸 효자 차종이자, 대한민국 승합차 역사의 위대한 첫발이었다.

서울 압구정동에 위치한 기아의 브랜드 체험 공간 ‘기아360’에는 봉고 신화를 쏘아 올린 ‘봉고9’ 실물이 전시돼 있다. 관람객들은 이 추억의 차량 앞에서 발걸음을 멈추며 향수에 젖어든다. 경제 위기 속에서 회사를 살려내고 오늘날 글로벌 브랜드로 거듭나게 한 개척자 정신의 상징이 바로 이 투박한 봉고차이기 때문이다. 당시 서민들에게 봉고는 단순한 이동 수단이 아닌, 내일의 생계를 함께 일구는 꿈과 희망의 패밀리카였다.

이후 국내 승합차 시장은 한 시대를 풍미한 명차들의 각축장이 펼쳐졌다. 기아는 봉고의 뒤를 이어 승용 감각을 더한 ‘베스타’를 선보였고, 현대자동차는 일본 미쓰비시와의 기술 제휴를 통해 세련된 디자인과 탄탄한 성능을 갖춘 ‘그레이스’로 시장을 장악했다. 쌍용자동차가 메르세데스-벤츠의 엔진을 얹어 출시한 ‘이스타나’는 특유의 든든한 내구성과 넓은 실내 공간으로 학원 버스와 교외 통학 차량의 절대강자로 자리매김하기도 했다.

시대가 흐르며 안전 규제가 강화되고 소비자들의 눈높이가 높아짐에 따라 이들 1세대 봉고차들은 차례로 역사의 뒤안길로 사라졌다. 그 자리를 현대차 스타렉스와 스타리아가 이어받으며 명맥을 이어왔다. 최근엔 PV5가 등장해 승합차 계보의 부활을 알렸다.

봉고차의 쓰임새 역시 우리 사회의 변화상과 궤를 같이했다. 과거에는 대가족을 태우는 서민들의 유일한 패밀리카이자, 동대문 의류상가와 공단을 누비는 소상공인들의 생계형 화물차였다. 유치원과 학원에 가는 아이들의 안전한 통학을 책임지는 영업용 차량이기도 했다.

그러나 현대의 승합차는 다목적 차량(MPV)으로 진화하고 있다. 쾌적한 비즈니스 의전용 셔틀이나 넉넉한 캠핑카로 모습을 다변화했다. 주 5일제 정착과 캠핑 문화의 확산은 승합차를 일터에서 여가 공간으로 완전히 체질 개선하게 만든 계기가 됐다.

단순히 짐과 사람을 많이 싣던 과거의 봉고차는 이제 한 차원 높은 모빌리티로 거듭나며 봉고차의 미래를 직접 그려나가고 있다. 얼마 전 성황리에 막을 내린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 현장에서는 PV5의 무궁무진한 변신이 관람객들의 시선을 사로잡았다. 새로 공개된 PV5의 모델들은 엔진 룸을 최소화한 스케이트보드 형태의 전기차 전용 플랫폼 위에 운전자의 목적에 맞춰 차량 뒤편 모듈을 자유롭게 바꿀 수 있는 차세대 기술력을 증명했다. 표준형 패신저 모델 외에도 딜리버리용 카고, 오픈형 픽업, 심지어 이동식 사무실이나 무인 로보택시까지 사용자가 원하는 맞춤형 기능을 척척 구현해 냈다.

이러한 맞춤 기능의 진화는 상용차의 정의를 새롭게 쓰고 있다. 낮에는 소상공인의 든든한 화물차로 도심을 누비다가, 금요일 밤 퇴근길에는 감성 캠핑카로 변신해 자연으로 떠나는 삶이 가능해졌다. 수십 년간 서민의 든든한 발이 돼준 봉고차는 이제 단순한 이동 수단을 넘어, 미래 모빌리티의 공간 혁신과 라이프스타일의 무한한 확장을 이끄는 주역으로 당당히 진화하는 중이다.