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“한라산 산악박물관 새 이름 찾아요”···새 명칭 공모

입력 2026.07.19 10:11

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제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도가 ‘한라산국립공원 산악박물관’의 새 명칭을 공모한다.

제주도 세계유산본부 한라산국립공원은 현재 개선 사업 중인 한라산국립공원 산악박물관 명칭을 오는 22일부터 24일까지 공모한다고 19일 밝혔다.

도는 지난해 6월부터 한라산의 보다 다양한 가치를 담기 위해 콘텐츠를 보강하는 산악박물관 개선 사업을 추진해왔으며, 오는 9월 마무리한다.

공모 명칭에는 세계자연유산 한라산의 인문·자연·역사·문화를 아우르는 박물관의 상징성이 담겨야 하며, 도민과 관광객 누구나 쉽고 친근하게 부를 수 있어야 한다.

응모 자격에는 별도 제한이 없으나, 접수는 1인당 1건만 할 수 있다. 참가를 희망하는 사람은 신청서를 작성해 전자우편으로 제출하면 된다.

한라산국립공원은 접수된 응모작을 대상으로 심사를 거쳐 최우수상 1명, 참가상 10명을 선정하고, 수상자에게는 한라산국립공원 기념품을 지급할 계획이다.

김형은 세계유산본부장은 “이번 산악박물관 명칭 공모가 박물관의 정체성과 위상을 강화하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

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