피아노가 주인공이 아니어도···조성진이 보여준 실내악의 묘미

브람스 실내악 세 곡으로 채운 부천아트센터 무대 …조성진과 다섯 연주자가 만든 균형

좋은 실내악은 어떤 음악일까. 모든 악기가 똑같은 크기로 들리는 음악이 아니라는 건 분명하다. 무게중심이 한곳에 쏠리지 않고 리드미컬한 굴곡을 만들어내는 음악. 지난 16일 부천아트센터에서 열린 조성진 체임버 콘서트는 그런 무대였다.

브람스 실내악곡 세 곡으로 꾸민 이날 공연에는 피아니스트 조성진과 첼리스트 키안 솔타니, 베를린 필하모닉 단원인 바이올리니스트 다이신 가시모토와 비올리스트 박경민, 클라리네티스트 벤젤 푹스, 호르니스트 슈테판 도어가 함께했다. 조성진의 이름을 내건 공연이었지만 곡과 편성이 바뀔 때마다 피아노의 위치와 무게는 달라졌다. 공연의 중심은 조성진이라는 이름이 아니라 곡이 요구하는 균형을 따라 움직였다.

프로그램은 배열부터 흥미로웠다. 말년의 브람스가 작곡한 클라리넷 삼중주 A단조(Op.114)에서 출발해 중년에 썼던 호른 삼중주 E플랫장조(Op.40)를 거쳐 청년기의 피아노 사중주 1번 G단조(Op.25)로 거슬러 올라갔다. 음악은 깊은 성찰에서 낭만적 열정으로 이동했고, 피아노의 존재감은 곡을 거듭할수록 커졌다.

첫 곡인 클라리넷 삼중주는 성격이 뚜렷한 세 인물의 대화에 가까웠다. 키안 솔타니의 첼로는 진하고 굵은 음색으로 화제를 이끌었다. 말도 많았고 감정을 감추지도 않았다. 브람스 말년의 쓸쓸한 음악에 온기를 보태던 첼로는 다른 두 악기를 압도할 만큼 적극적이었다. 그 돌출은 과잉이 아니라 이 연주의 개성을 만드는 동력이 됐다. 클라리넷은 가볍고 유연한 음색으로 첼로의 말을 받아 음악의 표정을 바꿨으며 두 악기 사이에 있던 피아노는 서로 다른 문장을 연결하며 리듬의 질서를 만들었다.

이어진 호른 삼중주에선 바이올린이 방향타를 잡았다. 다이신 가시모토가 선명한 선율과 단단한 리듬으로 앞서 가면 피아노가 빠르게 받아치며 긴장과 추진력을 더했다. 슈테판 도어의 호른은 앞으로 치고 나오기 보다 한 발 뒤에 머무는 쪽을 택하며 세 악기 사이에 여백을 만들었다.

마지막 피아노 사중주에 이르자 무대의 음향과 에너지는 전혀 다른 차원으로 확장됐다. 특히 3악장부터는 섬세한 실내악의 균형이 교향악적인 규모로 팽창하기 시작했다. 이 과정에서 중력은 조성진의 피아노로 기울었다. 카덴차를 연상시키는 대목에서 조성진 특유의 투명하고 정확한 타건이 두드러졌다. 피아노가 속도를 끌어올리자 세 현악기 역시 그 에너지를 받아 강력하게 밀고 나갔다. 네 악기의 소리가 하나의 덩어리로 결합해 폭발했고 이들의 활과 손이 공중으로 치솟았다가 멈추고 난 순간 객석에선 함성이 터졌다.

조성진은 이번 공연 프로그램을 직접 짰고 함께할 연주자들을 초청했다. 그는 화려한 이름값 보다는 ‘음악을 대하는 태도’의 일치를 택했다. 그리고 증명했다. 음악의 무게는 나눠 가질 때 더 온전해진다는 사실을.