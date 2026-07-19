철원 171㎜, 홍천 165㎜···강원 곳곳 비 피해 속출

강원 철원과 홍천 등을 중심으로 최대 170㎜가 넘는 강한 비가 쏟아지며 도내 곳곳에 피해가 잇따랐다.

19일 강원도에 따르면 지난 17일 오후 10시부터 이날 오전 10시까지 누적 강수량은 철원 171.1㎜, 홍천 구룡령 165㎜, 인제 기린면 162.5㎜, 인제 신남 153㎜, 속초 대포 149.5㎜, 진부령 142.7㎜ 등이다.

이번 비로 나무가 쓰러지거나 토사가 유실되는 등 시설물 피해도 잇따랐다. 나무 전도 피해가 발생한 32곳은 현재 안전 조치가 모두 완료됐고, 토사 유실 2건에 대해서는 복구 작업이 진행 중이다.

또 낙석이 발생한 화천군 파포고개∼장촌삼거리를 잇는 5번 국도와 영월군 상동읍 천평리 국도 31호선은 응급 복구를 완료했으나 추가 낙석 등 2차 사고 예방을 위해 각 구간 통행을 전면 통제하고 우회 조치 중이다.

이날 오전 0시29분쯤에는 원주시 반곡동의 한 굴다리 옆 벽돌이 무너져 경찰과 소방이 양방향 통행을 차단 중이다.

앞서 지난 18일 오후 7시 59분쯤에는 영월군 주천면 용석리 주천강 보를 건너던 A씨(45)가 물에 빠져 실종됐다. A씨는 이날 동료들과 낚시를 위해 이곳을 찾았다가 변을 당한 것으로 전해졌다. 현재 소방당국은 이틀째 수색작업을 이어가고 있다.

많은 비로 계곡물이 불어나면서 주민과 피서객도 잇따라 구조됐다. 지난 18일 오전 10시 14분쯤 인제군 남면 신남리에서는 70대와 60대 주민이 고립됐다가 1시간에 만에 구조됐다. 이어 같은 날 오후 2시 51분에는 춘천시 사북면 지암리의 한 펜션 인근 계곡에서 바위 위에 고립됐던 30대 피서객이 구조되기도 했다.

현재 강원도는 하천 범람 등으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 하천 산책로 및 자전거도로 95곳, 세월교 5곳 등 총 115곳의 출입을 통제하고 있다.

강원지역 각 시군에 내려진 호우 특보는 모두 해제됐으나 도내 지자체들은 재해 취약 시설 등에 대한 예찰 활동을 이어가고 있다.