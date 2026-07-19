삼성전자, 사우디 모스크 100곳에 맞춤형 냉방...중동시장 확장 나선다

삼성전자가 사우디아라비아의 주요 모스크 100여곳에 천장형 시스템에어컨 1000여대를 공급하며 중동 시장 확대에 나섰다.

삼성전자는 19일 사우디아라비아 수도 리야드, 라마를 비롯한 8개 주요 도시의 이슬람 사원인 ‘모스크’ 100여곳에 고효율 HVAC 솔루션 1000여대를 공급한다고 밝혔다.

삼성전자는 종교 시설의 공간 특성을 고려해 공간 전체에 균일한 냉방과 정숙한 운전 성능을 제공하는 원형 구조의 시스템에어컨 ‘360 카세트’를 공급한다. 360 카세트 천장형 시스템에어컨은 세계 최초로 원형 디자인을 적용한 제품이다.

풍향을 조절하는 블레이드로 인한 기류 손실을 줄이는 ‘부스터 팬’ 기술도 적용됐다. 기술을 적용하면 냉기를 수평 방향으로 넓고 멀리 보내 공간 전체를 균일하게 냉방할 수 있다. 천장이 높고 개방형 구조인 모스크에 특화된 기술인 셈이다.

실외기는 사우디아라비아의 고온 기후 환경을 고려해 외기온도 50도 이상의 환경에서도 안정적인 냉방 성능을 구현할 수 있도록 설계됐다. 현지 문화와 건축양식을 고려해 제품 패널에 이슬람 전통 문양을 반영했다고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자는 중동 지역에 교통·교육 시설 등 다양한 B2B(기업 간 거래) 프로젝트도 확대하고 있다. 지난해 사우디 리야드 대중교통 시설에 시스템 에어컨을 공급한 바 있다.

임성택 삼성전자 DA사업부 부서장은 “이번 공급은 예배 공간의 특성과 현지 문화를 반영한 맞춤형 HVAC 솔루션 경쟁력을 입증한 사례”라며 “앞으로도 지역별 환경과 고객 수요를 반영한 다양한 HVAC 솔루션으로 중동 B2B HVAC 사업을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.