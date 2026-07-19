김용범 “오세훈, 곧 만나기로…매도 적정 시기 넘기면 양도세 더 부담 방식으로 설계 가능”

김용범 청와대 정책실장은 19일 부동산 세제와 관련해 “매도하고자 할 때 적정한 시기에 매도를 허용하고 그 시기를 넘어서면 (양도소득세) 부담을 높이는 식으로 설계를 할 수 있다”고 밝혔다. 김 정책실장은 서울 영등포구·구로구 등 준공업지역의 재건축·재개발 방안을 논의하기 위해 오세훈 서울시장과 따로 만날 예정이라고도 전했다.

김 실장은 이날 KBS <일요진단 라이브>에 출연해 “매도를 할 수 있도록 양도세나 그다음에 기간 같은 걸 설정할 수 있다”며 이같이 말했다.

김 실장은 “매도를 유도하기 위해 일정 기간 양도세 부담을 조정하는 방안은 검토할 수 있다”면서도 “단순히 보유세를 올리면 양도세를 낮춰야 된다고 일률적으로 말하기는 어렵다”고 밝혔다. 그는 “장기보유특별공제 등을 포함한 양도세 체계도 과세 형평 원칙에 맞춰 종합적으로 설계할 것”이라고 말했다.

김 실장은 부동산 공급에 관해선 “착공이 안 될 걸 우리가 지금 (공급으로) 만들 수는 없고, 단기간에 할 수 있는 것, 비아파트 아니면 민간 쪽에서 단기간에 오피스텔을 공급한다거나, 아니면 상업용지로 배정했던 물량 중 주택으로 용도를 바꿀 수 있는 땅이 이미 조성돼있지 않나. 단기간에 효과를 낼 수 있는 공급 물량을 총동원해 확보하려 한다”고 밝혔다.

김 실장은 “지금은 민간에서 주택을 건설해 공급하는 분들을 독려해 한국토지주택공사(LH)에서 사서 임대 공급하는, 소위 매입 임대 활성화가 단기적으로는 제일 효과가 있다고 본다”며 “오피스텔 등 비아파트 공급을 늘리게 하고, 서울에 있는 상업용 건물을 오피스텔로 전용하는 등 단기간에 즉각적인 혜택을 낼 수 있는 쪽에 전념을 해야 할 것 같다”고 말했다.

김 실장은 오 시장의 서울시 재건축·재개발 활성화 기조에 대해선 “오 시장이 서울시를 상당히 오랫동안 맡아 해오셨기 때문에 많은 계획을 가지고 있다. 누구보다도 잘 알고 계실 것”이라면서도 “단기적으로 보면 ‘재건축·재개발이 잘 되네’ 그러면 재개발과 재건축을 노리고 수요가 더 늘 수도 있다”고 지적했다.

김 실장은 “(재건축·재개발은) 단기간에 즉각적인 공급을 담보하는 건 아니다. 단기간에 공급을 오히려 줄이는 효과가 있다”며 “단순히 ‘재개발·재건축을 허용 안 하면 정부는 공급에 진심이 아니다’라고 볼 건 아니다”라고 밝혔다.

김 실장은 그러면서 “서울시에는 영등포구나 구로구 같은 곳에 굉장히 많은 준공업 지역이 있다”며 “제가 말씀을 드렸더니 오 시장이 현장을 가셨더라. 반가운 일”이라고 말했다. 그는 “서울시에서도 일부 (준공업 지역 재건축·재개발 추진을) 하고 있지만 훨씬 더 할 수 있는 여력이 있다”며 “서울시와 서울주택도시개발공사(SH)만의 문제는 아니고 중앙정부와 협업하면 훨씬 큰 성과를 낼 수 있을 것 같아 서울시장님과 한 번 따로 봴 약속도 잡아놨다. 그 기회에 말씀을 나누고자 한다”고 밝혔다.