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충북 최대 71㎜ 폭우…정전 등 피해 잇따라

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본문 요약

주말 사이 최대 71㎜의 폭우가 내린 충북지역에 정전 등 피해가 잇따랐다.

앞서 신용한 충북지사는 지난 18일 오전 국무총리 주재로 열린 '호우 대처상황 점검회의'에 참석한 뒤 도내 11개 시·군 부단체장 및 충북도 실·국장이 참석하는 긴급 대처상황 점검회의를 가졌다.

현재 영동군은 집중호우 피해 상황 집계를 위해 비상 1단계 근무를 운영 중이며, 청주시 등 나머지 10개 시·군은 상시 대응 단계를 유지 중이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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충북 최대 71㎜ 폭우…정전 등 피해 잇따라

입력 2026.07.19 11:02

  • 이삭 기자

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충북에 지난 17~19일 최대 71㎜의 폭우가 내리며 피해가 잇따랐다. 사진은 지난 18일 진행된 호우 대처상황 점검회의 모습. 충북도 제공.

충북에 지난 17~19일 최대 71㎜의 폭우가 내리며 피해가 잇따랐다. 사진은 지난 18일 진행된 호우 대처상황 점검회의 모습. 충북도 제공.

주말 사이 최대 71㎜의 폭우가 내린 충북지역에 정전 등 피해가 잇따랐다.

19일 충북도에 따르면 이날 오전 5시까지 도내 누적 평균 강우량은 43.3㎜로 집계됐다. 옥천군이 71.0㎜로 가장 많은 비가 내렸고, 단양군 62.0㎜, 영동군 60.0㎜, 제천시 50.3㎜ 등이 뒤를 이었다.

이번 비로 도내에는 총 20건의 피해가 발생했고, 현재는 모두 조치가 완료된 상태다.

이날 오전 1시10분쯤 영동읍 부용리 전신주 개폐기가 낙뢰를 맞아 인근 2개 아파트 657가구의 전력 공급이 중단돼 주민들이 큰 불편을 겪었다. 한국전력공사 영동지사는 복구 작업을 벌여 이날 오전 4시 40분쯤 전력 공급을 정상화했다.

산사태나 급경사지 붕괴 우려로 청주시 낭성면과 강내면 등에서 총 4세대 7명이 인근 행정복지센터와 친척 집 등으로 사전 대피하기도 했다. 이 중 2세대 4명은 비가 잦아들며 귀가한 상태다.

비는 잦아들었지만 도내 위험 지역은 여전히 출입이 통제되고 있다. 둔치주차장 19곳, 세월교 12곳, 하천변 산책로 5곳을 비롯해 속리산·월악산·소백산 등 국립공원 3곳과 관광지 및 야영장 8곳 등 총 54곳이 통제 중이다.

충북도는 비상 대응 태세를 유지하며 만일의 사태에 대비하고 있다. 앞서 신용한 충북지사는 지난 18일 오전 국무총리 주재로 열린 ‘호우 대처상황 점검회의’에 참석한 뒤 도내 11개 시·군 부단체장 및 충북도 실·국장이 참석하는 긴급 대처상황 점검회의를 가졌다.

현재 영동군은 집중호우 피해 상황 집계를 위해 비상 1단계 근무를 운영 중이며, 청주시 등 나머지 10개 시·군은 상시 대응 단계를 유지 중이다.

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