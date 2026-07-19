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“전 세계에 독도 알린다”···경북도 제작 애니메이션 ‘강치 아일랜드’ 넷플릭스에 뜬다

입력 2026.07.19 11:20

수정 2026.07.19 11:44

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내달 10일 공개···하반기엔 시즌3 제작

‘강치 아일랜드’ 홍보물. 경북도 제공

‘강치 아일랜드’ 홍보물. 경북도 제공

경북도는 지역 대표 애니메이션 ‘강치 아일랜드’ 시즌1이 다음달 10일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다고 19일 밝혔다.

강치 아일랜드는 독도 앞바다의 마법학교에 다니는 초보 마법사 강치들이 바다를 지키는 대마법사로 성장하는 과정을 그린 애니메이션이다. 어린이들이 독도의 의미와 가치를 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 기획됐다.

물개와 유사한 바다사자인 강치는 독도를 대표하는 동물이다. 독도의용수비대가 활동하던 1950년대 초까지 20~30마리씩 목격됐지만, 1970년 이후 자취를 감춘 종이다. 작품에는 독도새우와 사철나무, 섬기린초, 괭이갈매기 등 실제 독도 생태의 주요 종이 캐릭터로 구현됐다.

경북도와 경북문화재단 콘텐츠진흥원, 제작사 픽셀플레넷이 공동 제작한 ‘강치 아일랜드’는 KBS 2TV와 재능TV, 채널A 등에 방영된 데 이어 이번에 넷플릭스까지 방영 범위를 넓혔다.

경북도는 오는 9월 시즌2도 넷플릭스에 공개하고 올해 하반기에는 시즌3 제작에 들어갈 계획이다. 콘텐츠를 알리기 위한 온·오프라인 홍보와 해외 진출도 확대하고 있다. 울릉크루즈 객실에 강치 전용 상영 채널을 운영하고 테마 공간을 조성하는 한편, 중국과 대만 업체에는 판권을 수출했다.

이철우 경북도지사는 “강치 아일랜드의 넷플릭스 공개를 계기로 독도를 전 세계에 알리겠다”며 “후속 시즌 제작과 국내외 방영을 지원해 경북의 대표 문화콘텐츠로 키우겠다”고 말했다.

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