‘가전도 구독 시대?’ LG전자, 압구정 재건축 7000세대에 구독서비스 제공한다

LG전자가 현대건설과 손잡고 서울 압구정 재건축으로 들어설 신축 단지에 가전 구독 서비스를 제공한다.

LG전자는 19일 압구정 재건축 단지(2·3·5구역) 조합원 7,000여 세대에 향후 입주할 신축 아파트에 프리미엄 빌트인 가전과 전문 케어 서비스가 결합된 맞춤형 구독 모델을 제공한다고 밝혔다. 구독을 선택한 입주민에게는 냉장고·세탁기·건조기·스타일러·식기세척기 등 5~7종의 가전 라인업이 선택지로 제공된다.

특히 3·5구역 펜트하우스에는 ‘SKS’와 ‘LG 시그니처’ 등 초프리미엄 브랜드를 엄선해 적용할 방침이다.

구독 세대에는 입주 후 5년간 가전제품 분해 세척과 성능 점검 등을 아우르는 전문 매니저의 케어서비스가 제공된다. 무상 서비스 기간 종료 후에도 별도로 케어십을 가입할 수 있다.

LG전자는 맞춤형 구독 서비스로 세대 내 주거 경험을 고도화하는 동시에, ‘AI홈’을 내세워 단지 전체를 아우르는 B2B(기업 간 거래) 생태계 확장에도 나서고 있다. 최근 국내 건설사와 업무협약을 맺고 AI홈 허브 ‘싱큐 온’을 기반으로 한 차세대 AI 홈을 공동 개발하고 있다. 세대 내 가전과 IoT 기기 제어를 넘어 엘리베이터 호출이나 커뮤니티 예약 등 아파트 단지 인프라와의 연동 시스템을 구축할 계획이다.

LG전자는 씽큐 앱을 통해 제공하는 아파트 특화 기능인 ‘우리 단지 연결’ 서비스 적용 세대 수가 올해 상반기 기준 30만 세대를 넘어섰다고 밝혔다.

박재성 LG전자 한국B2B그룹장은 “아파트 주거 환경에 최적화된 구독 솔루션을 성공적으로 안착시켜 고객에게는 편리한 일상을 제공하고, B2B 시장에서는 새로운 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.