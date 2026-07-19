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에코프로비엠, 전고체 배터리 주요 소재 생산 로드맵 공개…“고체전해질 양산은 2027년 예상”

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본문 요약

에코프로비엠이 고체 전해질 등 전고체 배터리의 주요 소재 개발 및 생산 계획을 공개했다.

이어 "전고체 배터리의 핵심 소재인 황화물계 고체 전해질 분야에서 독자적인 공정 기술을 확보하고 있다"며 "공정과 조성 최적화를 거쳐 현재 연산 40t 규모의 파일럿 플랜트를 운영 중이며, 생산된 제품은 주요 배터리 업체의 품질 검증을 통과했다"고 말했다.

에코프로비엠은 고체 전해질과 함께 고체 전해질용 양극재도 개발하고 있다.

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에코프로비엠, 전고체 배터리 주요 소재 생산 로드맵 공개…“고체전해질 양산은 2027년 예상”

입력 2026.07.19 11:32

  • 오동욱 기자

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에코프로비엠 경영진이 지난 16일 서울 영등포구 여의도에서 열린 에코프로비엠의 주주간담회에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽부터 에코프로비엠의 김장우 경영대표, 공보현 연구개발 담당 상무, 신호상 구매담당 상무. 에코프로비엠 제공 사진 크게보기

에코프로비엠 경영진이 지난 16일 서울 영등포구 여의도에서 열린 에코프로비엠의 주주간담회에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽부터 에코프로비엠의 김장우 경영대표, 공보현 연구개발 담당 상무, 신호상 구매담당 상무. 에코프로비엠 제공

에코프로비엠이 고체 전해질 등 전고체 배터리의 주요 소재 개발 및 생산 계획을 공개했다.

에코프로비엠은 지난 16일 서울 영등포구 여의도에서 일반투자자 대상 기업 설명회를 열고 고체 전해질 양산 일정을 비롯한 전고체 배터리 주요 소재의 생산 계획을 공개했다고 19일 밝혔다.

전고체 배터리는 배터리 충·방전 과정에서 이온이 오가는 전해질을 액체 대신 고체로 만든 배터리를 말한다. 액체 전해질보다 화재 위험성이 적고 에너지 밀도를 높일 수 있어서 차세대 배터리로 불린다.

공보현 연구개발 담당 상무는 이날 고체 전해질 개발과 관련해 “가장 빠른 양산 시점은 2027년이 될 것으로 예상한다”며 “양산 라인 설계를 마치고 고객 수요에 맞춰 즉시 착공이 가능하도록 준비하고 있다”고 말했다. 이어 “전고체 배터리의 핵심 소재인 황화물계 고체 전해질 분야에서 독자적인 공정 기술을 확보하고 있다”며 “공정과 조성 최적화를 거쳐 현재 연산 40t 규모의 파일럿 플랜트(시험 공장)를 운영 중이며, 생산된 제품은 주요 배터리 업체의 품질 검증을 통과했다”고 말했다.

에코프로비엠은 고체 전해질과 함께 고체 전해질용 양극재도 개발하고 있다. 또 코발트프리 망간리치(LMR) 양극재, 나트륨이온전지용 양극재, 고용량 실리콘 음극재 등 차세대 소재도 개발하고 있다. 특히 LMR 양극재는 양산을 겨냥한 최종 검증에 들어가 소재 안정성과 재현성을 확보하는 단계로 전해진다. LMR 양극재는 니켈, 코발트, 망간으로 구성된 삼원계 양극재에서 가격 경쟁력과 에너지 밀도를 높이기 위해 망간의 비중을 극대화한 양극재를 말한다.

공 상무는 “최근 시장의 높은 관심을 반영하듯 신규 고객사들의 검토 요청이 늘어남에 따라 요구 성능에 맞춘 제품 다변화 개발을 병행하고 있다”며 “양산 시 기존 삼원계 생산 라인을 그대로 활용할 수 있도록 공정 조건을 최적화해 수주 확정 시 단기간 내 양산 전환이 가능한 구조를 완성했다”고 말했다.

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