장맛비, 오후부터 경북 중심 다시 강해진다···내일·모레도 전국 비

지난 17일부터 주말 새 경기 북부와 경북 내륙 지역을 중심으로 전국에 많은 비가 내려 침수 피해가 잇따랐다. 19일 오전 비가 잠시 소강상태를 보였지만, 오후부터는 경북권을 중심으로 다시 강한 비가 내리겠다. 20일부터는 전국적으로 장맛비가 이어질 것으로 전망된다.

기상청은 19일 오전 강한 강수대가 동쪽 해상으로 빠져나가면서 전국적으로 비가 소강상태를 보이고 있다고 밝혔다.

지난 17일부터 이날 오전까지 수도권과 강원도, 경북권에는 최대 200㎜, 충남권과 전북에는 최대 150㎜, 충북과 전남에는 최대 100㎜의 비가 내렸다. 오전 10시 기준 경북 영주에는 206.4㎜, 경기 파주에는 197.5㎜, 동두천에는 195.5㎜, 연천에는 189.0㎜, 포천에는 185.5㎜, 강원 철원에는 171.1㎜의 비가 내린 것으로 집계됐다.

기상청은 지난 17일 오후 10시10분 대구 수성구 지산1동에 ‘재난성호우 긴급재난문자’를 최초로 발송했다. 올해 5월 신설된 이 문자는 1시간 누적강수량이 100㎜ 이상으로 관측되거나 1시간 누적강수량 85㎜와 15분 누적강수량 25㎜가 동시에 관측될 때 발송된다.

이날 중부지방에서는 비가 잠시 멎겠지만, 그 외 전국에는 비가 내리겠다. 특히 오후부터는 다시 비구름대가 강화되면서 경북권을 중심으로 30~50㎜로 매우 강하고 많은 비가 내릴 것으로 전망된다.

기상청은 이날 대구·경북 등에는 30~100㎜, 충청권과 전라권, 강원권에는 20~60㎜, 울산과 경남 남해안, 전북 서부에는 5~40㎜, 수도권에는 5~10㎜의 비가 오겠다고 예보했다.

월요일인 20일과 화요일인 21일에도 전국적으로 비가 오겠다. 남부지방은 비가 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.

20일에는 전국적으로 20~60㎜가량의 비가 내리겠다. 충청권에는 30~80㎜, 울산·경남과 광주·전남에는 5~40㎜가량의 비가 오겠다.

21일에는 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권 등 중부지방을 중심으로 30~80㎜의 비가 쏟아지겠다. 그 밖의 지역은 5~40㎜, 제주도는 5㎜ 안팎의 비가 오겠다. 기상청은 특히 21일 새벽부터 오전 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙에 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내릴 것으로 전망했다.

기상청은 “장마철 많은 비로 지반이 약해진 상황이라 토사 유출, 산사태, 낙석·축대 붕괴가 일어날 수 있다”며 “짧은 시간 강한 비가 집중되면서 계곡이나 하천 수위가 급격히 상승할 수 있어 물가 접근을 자제하는 등 안전사고에 유의해야 한다”고 당부했다.

장맛비를 뿌리는 정체전선은 당분간 전국 날씨에 지속해서 영향을 끼치겠다.

비가 내리는 가운데 무더위도 이어지겠다. 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다. 19일 전국 낮 최고기온은 25~33도, 20일은 27~33도, 21일은 28~36도로 예보됐다.