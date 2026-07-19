“여름은 사실상 초파리와의 전쟁”…없애도 또 생기는 이유와 박멸법

여름철이면 어김없이 주방을 맴도는 초파리. 바나나 한 송이를 사두거나 음식물 쓰레기를 하루만 미뤄도 어느새 싱크대 주변을 날아다닌다. 눈에 보이는 초파리만 잡는다고 문제가 해결되는 것은 아니다. 전문가들은 초파리는 ‘원인’이 아니라 ‘결과’라며 먹이와 산란 장소를 없애야 완전히 사라진다고 조언한다.

초파리는 어디서 생길까?

많은 사람이 초파리가 과일에서 생긴다고 생각하지만, 실제로는 외부에서 집 안으로 들어오거나 과일 표면에 붙어 있던 아주 작은 알이 부화하는 경우가 대부분이다. 초파리 알은 육안으로 확인하기 어려울 정도로 작아 과일을 구입할 때 완전히 막기는 사실상 불가능하다. 바나나, 토마토 등 실온 보관하는 과일에 특히 잘 달라붙는다.

또 창문이나 현관문을 통해 들어오기도 하며, 집 주변의 썩은 식물이나 낙엽, 음식물 찌꺼기 등을 먹고 번식하다 실내로 유입되기도 한다.

초파리가 가장 좋아하는 것은 ‘당분’이다. 썩거나 익어가는 과일은 물론 음식물이 묻은 조리대, 싱크대 배수구의 끈적한 찌꺼기, 음식물 쓰레기통, 재활용 캔과 병 바닥에 남은 음료까지 모두 초파리에게는 훌륭한 먹이다.

싱크대 배수구에 생긴 유기물 찌꺼기는 초파리가 알을 낳기 좋은 장소이기도 하다. 따라서 초파리가 많이 보인다면 단순히 벌레가 생긴 것이 아니라 주방 위생 상태를 한 번 점검해볼 필요가 있다는 의미이기도 하다.

가장 효과적인 예방법

▲과일과 채소는 가능하면 냉장 보관 ▲실온 보관이 필요한 바나나·토마토는 종이봉투에 넣어 밀봉 ▲ 음식물 쓰레기는 자주 비우기 ▲ 재활용 캔과 병은 내용물을 헹군 뒤 버리기 ▲ 싱크대와 배수구를 정기적으로 청소 ▲ 조리대와 식탁은 음식물이 남지 않도록 바로 닦기 ▲ 창문 방충망과 문틈을 점검해 외부 유입 줄이기

화분에서 발생하는 작은 날벌레라면 초파리가 아니라 버섯파리일 가능성도 있다. 이 경우에는 흙을 새것으로 교체하는 것이 효과적이다.

이미 생겼다면? 사과식초 트랩이 효과

초파리가 생겼다면 가장 널리 사용하는 방법은 사과식초를 이용한 유인 덫이다. 컵이나 병에 사과식초를 조금 담고 주방세제를 두세 방울 떨어뜨린 뒤 랩을 씌워 작은 구멍을 여러 개 뚫어두면 된다.

사과식초의 발효 냄새에 이끌린 초파리가 안으로 들어가지만, 주방세제가 액체의 표면장력을 깨뜨려 빠져나오지 못하고 죽게 된다.

시중에서 판매하는 끈끈이 트랩도 도움이 된다. 다만 이런 방법은 이미 날아다니는 성충만 제거할 뿐, 알까지 없애지는 못한다.

초파리 없애도 없애도, 계속 생긴다면?

초파리가 계속 생긴다면 배수구를 의심해야 한다. 전문가들은 배수구 위에 양면테이프를 붙여 하룻밤 두었을 때 벌레가 붙어 있다면 배수구가 번식지일 가능성이 높다고 설명한다.

이 경우에는 뜨거운 물이나 락스를 붓는 것만으로는 충분하지 않다. 배관 안쪽의 유기물 찌꺼기를 분해하는 효소(엔자임) 세정제를 사용해 배수관 내부까지 청소해야 번식을 막을 수 있다.

초파리의 수명은 보통 2주 안팎이다. 따라서 성충을 제거하는 동시에 음식물 찌꺼기와 배수구 등 번식 환경을 함께 없애면 며칠 안에 개체 수가 크게 줄고 1~2주 내 대부분 사라진다.

전문가들은 “초파리는 어느 집에서나 생길 수 있지만, 얼마나 오래 머무는 지는 집안 환경에 달려 있다”며 “과일 보관법과 배수구 관리, 음식물 쓰레기 처리만 신경 써도 여름철 초파리 고민을 크게 줄일 수 있다”고 조언했다.