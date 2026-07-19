보호출산제 2년···위기임산부 상담 1만8000건 넘어

2024년 도입된 위기임신보호출산제를 통해 위기임산부 상담을 한 사례가 1만8000건을 넘었다. 심층상담을 받은 임산부 10명 중 6명은 아이를 직접 키우기로 한 것으로 나타났다.

보건복지부는 19일 위기임신보호출산제 시행 2주년을 맞아 이 같은 운영 성과를 발표했다.

위기임신보호출산제는 예상치 못한 임신이나 경제적·사회적 어려움 등으로 출산과 양육에 어려움을 겪는 임산부에게 상담과 복지서비스를 제공하고, 불가피한 경우에는 가명으로 진료와 출산을 할 수 있도록 지원하는 제도다. 보호출산으로 태어난 아동은 국가가 보호하며, 성인이 된 뒤에는 자신의 출생정보가 담긴 출생증서를 공개 청구할 수 있다. 출생통보제와 함께 2024년 7월19일부터 시행됐다.

복지부에 따르면 제도 시행일부터 지난 6월 말까지 위기임산부 4251명을 대상으로 총 1만8088건의 상담이 진행됐다. 이 가운데 심층상담을 받은 726명을 분석한 결과, 409명(56.3%)은 원가정에서 아이를 직접 양육하기로 결정했다. 출생신고 후 입양을 선택한 경우는 62명, 보호출산을 신청한 경우는 206명이었다. 보호출산을 신청한 뒤 7일 이상 숙려기간과 상담을 거쳐 이를 철회한 임산부도 47명으로 집계됐다.

복지부는 상담을 통해 양육을 결심하거나 가족과 관계를 회복한 사례도 소개했다. 갑작스러운 출산으로 입양을 고민했던 임산부 A씨는 지속적인 상담과 양육 지원을 받은 뒤 직접 아이를 키우기로 결정했다. 가족에게 임신 사실을 알리지 못해 보호출산을 신청했던 임산부 B씨는 상담기관의 지원을 통해 부모에게 출산 사실을 알리고 숙려기간 중 보호출산 신청을 철회한 뒤 아이를 양육하고 있다. 2024년 보호출산으로 태어난 한 아동은 이후 입양돼 새로운 가정에서 생활하고 있다고 복지부는 설명했다.

보호대상아동 통계에 따르면 출생 후 유기된 아동은 2023년 88명에서 2024년 30명, 2025년 19명으로 줄었다.

복지부는 올해 제도 시행 이후 처음으로 실태조사를 진행하고 있다. 현장 의견과 조사 결과를 토대로 제도 운영 전반을 점검하겠다는 계획이다.