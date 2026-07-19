미·이란 충돌에 걸프국 불똥···걸프국 “민간 시설 공격은 전쟁 범죄”

이란이 미국에 대한 보복으로 걸프 지역 국가들을 공격하자 걸프협력회의(GCC)가 이란의 공격을 ‘전쟁범죄’라고 규탄했다.

AFP통신은 18일(현지시간) 자심 무함마드 알부다이위 GCC 사무총장은 성명을 통해 바레인, 쿠웨이트, 요르단 등의 민간 시설에 대한 이란의 공격을 비판했다.

알부다이위 사무총장은 “이란의 행동은 매우 위험한 긴장 고조 행위이며 국제법과 유엔 헌장을 중대하게 위반한 것”이라며 “기반시설과 민간 시설을 의도적으로 겨냥한 만큼 국제법 책임 추궁과 기소가 필요한 전쟁범죄에 해당한다”고 말했다.

사우디아라비아 외교부도 이날 “이란이 쿠웨이트, 바레인, 요르단을 상대로 자행하고 있는 노골적인 공격을 가장 강력한 수준으로 규탄한다”며 “형제 국가들이 이에 대응해 취하는 모든 조치를 전적으로 지지한다”고 성명을 통해 밝혔다.

미국과 이란의 무력 충돌이 이어지며 이란은 걸프 국가들의 민간 인프라까지 공격을 확대하고 있다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 통해 “미군을 주둔시키는 국가들은 자국 영토가 이란에 대한 공격에 이용될 경우 상호 보복에 대비해야 한다”고 경고했다.

쿠웨이트는 전날부터 이틀 연속으로 이란의 공습으로 피해를 입었다. 특히 해수 담수화 시설과 발전소 등 민간 시설이 이란의 공습으로 손상됐다. 쿠웨이트는 식수 약 90%를 담수화 시설에 의존하고 있는 국가다. 쿠웨이트 국영석유공사는 이날 성명을 통해 “자사의 주요 시설 중 한 곳이 이란의 공격 대상이 됐다”며 “이란의 반복적이고 잔혹한 공격으로 다수의 부상자와 상당한 물적 피해가 발생했다”고 밝혔다.

이란은 약 4개월 만에 처음으로 사우디에 대한 공격을 감행하기도 했다. 이날 이란은 사우디 알카르지에 있는 미군 주둔지인 프린스 술탄 공군기지를 공격했다. 사우디 당국은 알카르지와 정유 시설 및 원유 수출 시설이 있는 항구 도시인 얀부에 위협 경고를 발령했다.

바레인에서도 전날 이란의 공습이 이어져 경보 사이렌이 여러 번 울렸다. IRGC는 바레인의 미군 무인수상정(USV) 기지와 주요 인공지능(AI) 센터를 표적으로 삼았다고 밝혔다.

이란은 이날 종전 양해각서(MOU)를 공식 탈퇴한다고 밝혔다. 카젬 가리바바디 이란 외교부 차관은 이날 “이란은 MOU를 더 이상 이행하지 않을 것”이라며 “미국이 MOU에 따른 모든 약속을 사실상 짓밟고 파기했다”고 말했다.