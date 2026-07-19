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숨만 쉬어도 목 타는 폭염, 더 마셔야 하는 물의 양은?

입력 2026.07.19 13:00

구글 선호 매체로 추가

갈증을 수분 부족의 첫 신호가 아니라 ‘지연된 경고’

물을 한꺼번에 들이켜기보다 조금씩 자주 마셔야

폭염 시 수분 섭취는 단순히 갈증을 해소하는 문제가 아니라 체온 조절과 장기 기능을 유지하기 위한 필수적인 생리 작용이다. pexels

폭염 시 수분 섭취는 단순히 갈증을 해소하는 문제가 아니라 체온 조절과 장기 기능을 유지하기 위한 필수적인 생리 작용이다. pexels

본격적인 무더위가 시작되면서 탈수에 대한 염려도 커지고 있다. 많은 사람이 ‘하루 2ℓ의 물을 마셔야 한다’는 이야기를 들어 알고 있지만, 전문가들은 폭염 시기에는 평소보다 더 많은 수분이 필요할 수 있다고 조언한다. 특히 갈증을 느낄 때까지 기다리는 습관은 탈수를 키울 수 있어 주의가 필요하다.

내과 전문의 니콜 창 박사는 최근 미국 매체 델리시를 통해 “평소 성인 여성은 하루 약 2~2.7ℓ, 남성은 2.5~3.7ℓ의 수분을 섭취하는 것이 권장된다”며 “폭염 시에는 땀으로 손실되는 수분이 많아지는 만큼 여기에 0.5~1ℓ 정도를 추가로 마시는 것이 좋다”고 전했다.

갈증을 느꼈다면 이미 늦었을 수도

전문가들은 갈증을 수분 부족의 첫 신호가 아니라 ‘지연된 경고’로 본다. 창 박사는 “목이 마르다고 느낄 때는 이미 가벼운 탈수가 시작된 상태일 수 있다”며 “체온 조절과 혈액 순환, 뇌 기능과 근육 활동을 위해서는 꾸준한 수분 공급이 필요하다”고 말했다.

실제로 폭염 속에서는 체온을 낮추기 위해 땀 분비가 늘어나고 혈관이 확장되면서 평소보다 훨씬 많은 수분을 잃는다. 이 때문에 물을 한꺼번에 들이켜기보다 조금씩 자주 마시는 것이 좋다. 보통 20~30분 간격으로 수분을 보충하는 방식이 권장된다.

폭염 시 수분 보충은 단순히 물의 양만 늘리는 문제가 아니다. 땀을 많이 흘리면 나트륨, 칼륨, 마그네슘 같은 전해질도 함께 빠져나간다. 전문가들은 “수분과 전해질을 함께 보충하는 것이 중요하다”고 강조하는 이유다. 전해질 보충을 위해 꼭 스포츠음료를 마실 필요는 없다. 수박, 오이, 토마토, 잎채소, 요구르트 등 수분 함량이 높고 미네랄이 풍부한 식품도 도움이 된다.

폭염 속 탈수 증상은 생각보다 다양하다. 입안이 마르거나 소변 색이 진한 노란색으로 변한다. 어지럽거나 두통이 생기기도 하고 쉽게 피로해진다. 집중력이 떨어지고 근육 경련이 생길 수도 있다. 특히 혼란 상태, 심한 심박 수 증가, 몇 시간 동안 소변이 나오지 않는 증상은 심각한 탈수의 신호일 수 있어 주의가 필요하다.

그렇다고 무작정 물을 많이 마시는 것도 바람직하지 않다. 짧은 시간에 과도한 양의 물을 마시면 혈중 나트륨 농도가 지나치게 낮아지는 저나트륨혈증이 발생할 수 있다. 전문가들은 하루 권장량보다 훨씬 많은 물을 단시간에 마시는 것은 피하고, 여러 차례 나누어 섭취할 것을 권고한다.

탈수 없는 폭염을 나는 방법은 어렵지 않다. 아침에 일어나자마자 물 한 잔 마시기, 외출할 때 물병 챙기기, 갈증을 느끼기 전에 수시로 마시기, 수박·오이·토마토 같은 수분 많은 식품 먹기, 과도한 음주 피하기, 소변 색이 연한 노란색인지 확인하기 등을 실천하면 된다.

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