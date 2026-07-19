인천 쿠팡 물류센터 이틀째 화재···인근 주민들 “검은 연기·유독가스에 고통”

“하늘을 뒤덮은 검은 연기와 매캐한 냄새 때문에 이틀째 불안에 떨고 있습니다”

인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 난 불이 이틀째 꺼지지 않으면서 19일 인근 주민들은 불안에 떨고 있다. 화재가 발생한 쿠팡 물류센터 주변은 공장지대지만, 200~300m 떨어진 곳에는 아파트 등 주거지가 밀집해 있다.

쿠팡 물류센터 인근에 사는 A씨(64)는 “불이 나면서 검은 연기가 하늘을 뒤덮었고, 밤에는 시뻘건 불꽃에 폭발음까지 났다”며 “쿠팡은 이틀째 잠도 못자고 피해를 본 인근 주민들에게 피해를 보상해 줘야 한다”고 말했다. 이어 “불이 난 쿠팡물류센터는 2024년 11월 문을 열기 전에도 용접하다 불이 난 적도 있다”고 덧붙였다.

화재가 발생한 쿠팡 물류센터에서 난 검은 연기는 인근 서해구 가정동과 부평구 청천동 등 인천지역 하늘을 뒤덮었다. 서해구는 불이 난 지난 18일 안전안내문자를 통해 “화재로 연기와 분진이 다량 발생하고 있으니 인근 주민과 취약계층 시설에서는 창문을 닫고 외부 활동을 자제해 달라”고 안내했다.

서해구에 사는 B씨는“검은 연기와 매캐한 유독가스 때문에 창문도 못 여는 등 불편이 많다”고 말했다.

쿠팡 32물류센터에서 근무하고 있는 C씨(67)는 불이 쉽게 꺼지지 않을 것이라고 말했다. C씨는 “불이 시작됐다는 물류센터 6층에는 생활용품이 종이상자에 담겨 쌓여 있고, 바닥에는 빨간색과 노란색으로 된 플라스틱 팔레트 수천개가 있어 다 타기 전에는 꺼지지 않을 것”이라고 말했다.

허석경 인천 서소방서장은 19일 현장 브리핑에서 “불이 난 6층과 7층에는 가연성 물품들이 쌓여 있는 데다가 소방관들이 진입을 못 해 외부에서 고가사다리차를 이용해 진압하고 있어 불을 끄는데 오랜 시간이 걸릴 것”이라고 말했다. 허 서장은 “물류센터 내부에 스프링클러가 설치돼 물이 분사된 것 같지만 향후 감식을 통해 정확히 밝히겠다”고 말했다.

쿠팡 32는 연면적 30만㎡로 거대한 물류센터지만 다행히 현재까지 일반인 인명 피해는 없다. 화재 당시 이 물류센터에는 2195명이 근무하고 있었지만, 불이 난 시간은 근무자가 거의 없는 오전 6시54분이었다.

해당 물류센터 야근조는 오후 7시부터 다음날 오전 4시까지, 주간조는 오전 7시부터 오후 5시까지 근무한다. 자력 대피한 121명은 청소와 정리정돈을 하던 직원들이었다. 지역 안팎에서는 근무조 교대 시간이라 대규모 인명피해를 피한 것으로 보고 있다.

서해구 관계자는 “불이 난 시간이 근무시간이 아닌 데다, 지상 1·2층이 아닌 6·7층에서 불이 나 대형 인명피해는 피했던 것”이라고 말했다.

다만 화재 현장에서 불을 끄던 소방대원 2명이 다쳤다. 사다리차를 활용해 진화 작업을 하던 40대 소방관 1명은 연기를 흡입해 병원 치료를 받고 있고, 또 1명은 탈진 증상을 보여 병원 치료를 받고 퇴원했다.

인천시 소방본부는 소방관들이 장시간 작전으로 고립 및 안전사고를 막기 위해 현장안전점검관을 배치하고, 구조안전성을 실시간 모니터링하는 등 안전이 확보된 상태에서 진압을 진행하고 있다고 밝혔다.

인천 쿠팡 32물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분에 발생해 19일 오후 1시 현재 30시간째 진화되지 않고 있다.