외국인 노동자 잡자…충북 지자체들 외국인 채용 잇따라 지원

충북지역 지자체들이 외국인 유학생 등을 유치해 인구감소로 발생하는 일손 부족 문제 해결에 나서고 있다.

단양군은 최근 외국인 주민 지원 사업 대상을 외국인 채용 기업으로 확대하는 내용의 ‘군 외국인주민 등에 대한 지원 조례’ 개정안을 단양군의회에 제출했다고 19일 밝혔다.

기존 조례에서 재정지원 대상은 외국인 주민과 그 가정, 외국인 주민 지원단체로 한정돼 있었다. 단양군은 여기에 ‘외국인 주민을 고용한 사업자와 기업’을 추가해 이들에게 채용장려금 등 직접적인 재정지원을 할 수 있는 법적 근거를 마련했다.

단양군이 이번 조례 개정에 나선 것은 ‘충북도 인구감소지역 외국인 유학생 채용장려금 지원사업’ 예산을 지역 기업에 투입하기 위해서다. 조례 개정안이 의회를 통과해 발효되면 외국인 주민을 채용하는 단양 지역 기업들은 군에서 채용장려금을 받을 수 있다.

괴산군도 이 사업과 관련해 오는 12월 18일까지 희망 기업 신청을 받고 있다.

충북도가 올해 처음 시행하는 이 사업은 제천·단양·보은·옥천·영동·괴산 등 도내 인구감소지역 6곳에 외국인 노동자를 유치하기 위해 추진하고 있다. 도는 올해 외국인 노동자 56명을 지원할 계획이다. 시·군별 배정 인원은 제천 18명, 보은 11명, 옥천 9명, 영동 4명, 괴산 10명, 단양 4명이다.

이번 사업 지원 대상은 도내 인구감소지역에 있으면서 내국인 고용인원(고용보험 가입)이 1명 이상인 기업이다. 기업이 충북에 있는 대학교를 졸업하거나 졸업 예정인 유학생(D-2) 또는 구직자(D-10)와 고용계약을 맺고, 이들 체류자격을 지역특화형 우수인재(F-2-R) 비자로 전환해 6개월 이상 고용을 유지하면 된다. 선정된 기업에는 채용 유학생 1인당 월 50만원씩 6개월간 총 300만 원 인건비를 지원한다.

충북도는 지역 대학에 입학한 외국인 유학생의 다른 지역 유출을 막기 위해 이번 사업을 추진하고 있다. 이들을 졸업 후 다른 지자체가 아닌 도내에 정착 시켜 인력난을 겪고 있는 기업에도 도움을 주겠다는 계획이다.

충북도 관계자는 “지방소멸에 대응하기 위해 유학생 유치 확대뿐 아니라 지역 정주를 위한 전략도 필요하다”며 “대학 등 유관기관과 협력해 충북 유학생 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.