“한강의 언어는 다큐이자 시···잊힌 역사, 여성 서사로 불러내 의미”

아비뇽 사로잡은 낭독공연 ‘새’ 줄리 델리케 연출가 “제주 4·3 아픔, 나치 협력 묻어둔 프랑스 역사와도 맞닿아”

“한강의 언어는 지극히 다큐멘터리적이면서도 동시에 매우 시적입니다. 그 두 가지 결이 이어지며 우리를 고통스러운 학살의 기억 속으로 빠져들게 합니다.”

제80회 아비뇽 페스티벌에서 한강 작가의 소설 <작별하지 않는다>를 원작으로 한 낭독 공연 <새>(Oiseau)를 선보인 프랑스 연출가 줄리 델리케는 17일(현지시간) 프랑스 아비뇽에서 한국 취재진과 만나 “한강의 언어가 가진 힘과 두 여성의 우정, 그리고 잊힌 역사의 기억을 무대 위에 복원하고 싶었다”고 말했다.

지난 15~16일 아비뇽 교황청 명예의 뜰(Cour d’Honneur) 무대에서 공연된 <새>는 배우 이혜영과 이자벨 위페르가 소설 <작별하지 않는다> 1장을 각각 한국어와 프랑스어로 낭독한 작품이다. 두 배우의 목소리가 서로 다른 언어를 오가며 소설 속 세계를 구현했고, 공연 말미에는 한강이 직접 무대에 올라 소설 후반부를 낭독해 깊은 여운을 남겼다.

이혜영이 소설 속 인물 ‘인선’을, 이자벨 위페르가 ‘경하’를 맡아 낭독하는 공연에선 한국어와 프랑스어가 끊임없이 교차한다. 델리케 감독은 서로의 언어를 이해하지 못하는 두 인물이 언어의 경계를 넘어 우정을 쌓아가는 과정이 작품의 핵심이라고 설명했다. 소설 1장을 선택한 것도 경하와 인선, 두 여성의 관계를 관객이 충분히 따라갈 수 있도록 하기 위해서였다. 그는 “이혜영과 이자벨 위페르가 한강의 문장에 또 다른 생명을 불어넣었다”고 덧붙였다.

이번 작업을 더욱 특별하게 만든 것은 여성 예술가들의 협업이었다. 연출가인 자신을 비롯해 한강, 배우 이혜영과 이자벨 위페르, 자막·조명·통역 스태프까지 우연히 모두 여성으로 꾸려졌다. 델리케 감독은 앞서 벨라루스 출신 노벨문학상 수상 작가 스베틀라나 알렉시예비치의 <전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다>를 무대화한 바 있다.

그는 “인간의 연약함과 두 여성의 우정을 다루는 작품을 여성들이 함께 만들어간 경험 자체가 매우 특별하고 소중했다”며 “유럽 무대에서 여성 작가들의 목소리가 얼마나 부족했는지를 새삼 실감했다”고 말했다. 이어 “두 여성 노벨문학상 작가의 작품을 잇달아 작업하면서 잊힌 역사를 여성의 서사로 이야기하는 것이 굉장히 큰 의미가 됐다”고 했다.

델리케 감독은 시각적인 무대 구성에서는 절제와 여백을 택했다. 대표적인 장면이 작품의 핵심 이미지인 ‘눈’이다. 그는 무대 전체에 인공 눈을 뿌리는 대신, 교황청 돌벽의 작은 창문 너머로만 눈이 내리도록 연출했다.

그는 “최근 폭염과 물 부족으로 농부들조차 사용할 물이 부족한데 예술이라는 이름으로 많은 물을 소비해 인공 눈을 만드는 것은 시민으로서도, 예술가로서도 받아들일 수 없었다”며 “관객들이 작은 스노우볼을 들여다보는 듯한 감각을 느끼길 바랐다”고 말했다.

공연 말미 한강 작가가 직접 무대에 올라 제주 4·3과 한국전쟁 초기 민간인 학살을 다룬 소설 후반부를 낭독한 것 역시 의도된 연출이었다.

델리케 감독은 “관객이 갑작스럽게 현실과 마주하는 충격을 경험하길 바랐다”며 “우리는 잊힌 역사적 사건을 뒤늦게 알게 될 때 큰 충격을 받는다. 그 충격이 제주 4·3을 더 찾아보게 만들고, 또 다른 역사에도 관심을 갖게 하는 계기가 될 수 있다고 생각했다”고 말했다.

그는 제주 4·3의 기억이 프랑스 현대사와도 맞닿아 있다고 봤다. 프랑스 역시 오랫동안 레지스탕스의 역사를 강조해 왔지만, 나치 협력이라는 불편한 과거는 오랫동안 공론장에서 배제돼 왔다는 것이다.

“프랑스에도 오랫동안 교과서에 실리지 못했던 역사가 있습니다. 제주 4·3 역시 오랜 시간이 지나서야 사회가 기억하기 시작했다고 들었습니다. 우리는 미래 세대에게 아픔을 가져다준 책임이 있고, 그들에게 더 나은 미래를 주기 위해서는 서로 단절되지 않고 소통하는 것이 중요합니다. 이 공연이 과거 세대와 미래 세대가 함께 교류하고 소통하는 계기가 되길 바랍니다.”

공연은 티아고 로드리게스 아비뇽 페스티벌 예술감독의 제안에서 출발했다. 올해 한국어가 페스티벌 공식 초청언어로 선정되고 한강이 초청 작가로 참여하면서 <작별하지 않는다>를 낭독 공연으로 무대에 올리자는 아이디어가 구체화됐다. 델리케 감독은 “사실 그전까지는 한강의 작품을 잘 알지 못했다”며 “<작별하지 않는다>를 읽고 큰 감동을 받았고, 한강 작가의 작품을 한국어로 무대화할 수 있어 영광이었다”고 말했다.

<새>는 오는 10월 서울국제공연예술제(SPAF)에서 한국 관객과 만난다. 한강은 서울 공연에는 참여하지 않는다. 마지막 낭독 부분은 현실로의 회귀와 묻혀 있던 역사의 발견이라는 의미에서 작품 속 희생자들과 비슷한 또래의 소녀가 맡게 될 예정이다.