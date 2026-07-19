개인방송 중 음독한 50대 유튜버 사망···경찰, 말다툼 정황 조사

개인방송 도중 음독한 50대 유튜버가 시청자의 신고로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

19일 신안경찰서에 따르면 전날 오후 8시30분쯤 전남광주 신안군 한 마을에서 유튜브 개인방송을 진행하던 A씨(50대)가 음독했다는 신고가 접수됐다.

A씨는 방송 도중 옆에 있던 유해물질을 갑자기 마신 것으로 조사됐다. 이를 실시간으로 지켜보던 시청자가 경찰에 신고했다.

출동한 경찰과 소방당국은 A씨를 인근 병원으로 옮겼지만 A씨는 숨졌다.

A씨는 해당 지역 주민으로, 구독자 130명가량의 유튜브 채널을 운영해왔다. 자신의 생각을 이야기하고 시청자들과 대화를 나누는 방식으로 방송한 것으로 알려졌다.

사건 직전 A씨가 방송에서 시청자와 말다툼을 벌인 정황도 확인됐다. 경찰은 말다툼과 사망의 연관성 등 정확한 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.