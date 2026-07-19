‘군체’보다 빠르다···나홍진 감독 ‘호프’, 개봉 5일 만에 200만 돌파

올해 최단 기록···9월 북미서도 개봉

올해 한국 최대 기대작으로 꼽히는 영화 <호프>가 개봉 닷새 만에 200만 관객을 돌파했다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 수치다.

19일 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면 <호프>는 이날 오후 1시쯤 200만 관객을 돌파했다. 이는 개봉 5일 차 저녁에 200만을 돌파한 <군체>보다 빠른 속도다. 개봉 3일 만에 100만 관객을 돌파하는 기록을 세운 데 이어 이어 개봉 주말에 200만 관객을 기록했다.

나홍진 감독이 <곡성> 이후 약 10년 만에 선보인 신작 <호프>는 비무장지대 인근 호포항을 배경으로 정체불명의 존재와 맞닥뜨린 사람들의 사투를 그린 SF 액션 스릴러다.

<호프>는 극장뿐 아니라 온라인상에서도 화제를 모으고 있다. 영화를 본 관객들이 SNS에 극찬 혹은 악평으로 갈린 ‘극과 극’ 평가를 남기면서 아직 영화를 보지 못한 이들의 호기심을 끌고 있다.

<호프>는 오는 9월9일 북미에서도 개봉한다. 나홍진 감독은 23일 세계 최대 콘텐츠 축제인 샌디에이고 코믹콘에 참석해 북미 관객을 만날 예정이다.