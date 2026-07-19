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‘군체’보다 빠르다···나홍진 감독 ‘호프’, 개봉 5일 만에 200만 돌파

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올해 한국 최대 기대작으로 꼽히는 영화 <호프>가 개봉 닷새 만에 200만 관객을 돌파했다.

19일 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면 <호프>는 이날 오후 1시쯤 200만 관객을 돌파했다.

이는 개봉 5일 차 저녁에 200만을 돌파한 <군체>보다 빠른 속도다.

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‘군체’보다 빠르다···나홍진 감독 ‘호프’, 개봉 5일 만에 200만 돌파

입력 2026.07.19 14:59

수정 2026.07.19 15:07

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  • 서현희 기자

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올해 최단 기록···9월 북미서도 개봉

영화 <호프>는 개봉 닷새 만에 200만 관객을 돌파했다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프>는 개봉 닷새 만에 200만 관객을 돌파했다. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

올해 한국 최대 기대작으로 꼽히는 영화 <호프>가 개봉 닷새 만에 200만 관객을 돌파했다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 수치다.

19일 플러스엠 엔터테인먼트에 따르면 <호프>는 이날 오후 1시쯤 200만 관객을 돌파했다. 이는 개봉 5일 차 저녁에 200만을 돌파한 <군체>보다 빠른 속도다. 개봉 3일 만에 100만 관객을 돌파하는 기록을 세운 데 이어 이어 개봉 주말에 200만 관객을 기록했다.

나홍진 감독이 <곡성> 이후 약 10년 만에 선보인 신작 <호프>는 비무장지대 인근 호포항을 배경으로 정체불명의 존재와 맞닥뜨린 사람들의 사투를 그린 SF 액션 스릴러다.

<호프>는 극장뿐 아니라 온라인상에서도 화제를 모으고 있다. 영화를 본 관객들이 SNS에 극찬 혹은 악평으로 갈린 ‘극과 극’ 평가를 남기면서 아직 영화를 보지 못한 이들의 호기심을 끌고 있다.

<호프>는 오는 9월9일 북미에서도 개봉한다. 나홍진 감독은 23일 세계 최대 콘텐츠 축제인 샌디에이고 코믹콘에 참석해 북미 관객을 만날 예정이다.

한국 영화서 본 적 없는 괴수 액션…4분 줄이고 몰입도 높인 ‘호프’

기대할 만한 액션 영화가 온다. 여름 극장가 최대 기대작 <호프>가 지난 6일 언론시사회로 국내에 처음 공개됐다. 지난 5월 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 첫선을 보인 후 약 50일. 후반 작업 보완을 거친 영화는 더 강력해진 모습이었다. 비무장지대에 있는 마을 호포항. 심하게 훼손된 소 한 마리가 시골길 한가운데서 발견된다. 흔적만 봐서는 ‘거대...

https://www.khan.co.kr/article/202607071947001


영화 <호프> ‘범석’(황정민) 캐릭터 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프> ‘범석’(황정민) 캐릭터 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

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