여름철 최고의 ‘천연 수분 보충제’ 수박, 달아서 걱정된다면···이렇게 드세요

90% 이상 수분에 미네랄까지, 체내 수분 균형 유지에 도움 자외선 노출이 잦은 여름에 좋은 비타민 C까지

“수박은 물과 당분뿐이라 영양가는 별로 없지 않을까.”

여름이면 흔히 듣는 이야기다. 달콤한 맛 때문에 건강을 걱정하는 사람도 적지 않다. 하지만 전문가들은 수박을 단순한 시원한 간식으로만 볼 필요는 없다고 말한다. 수분은 물론 항산화 성분과 비타민, 아미노산까지 갖춘 여름철 대표 과일이기 때문이다.

미국 건강 전문 매체 베리웰헬스는 최근 수박을 꾸준히 먹으면 수분 보충은 물론 심혈관 건강과 장 건강에도 도움이 될 수 있다고 소개했다.

더운 날 최고의 ‘천연 수분 보충제’

수박의 가장 큰 장점은 이름 그대로 풍부한 수분이다. 수박은 약 92%가 물로 이뤄져 있어 땀을 많이 흘리는 여름철 수분 보충에 도움이 된다. 여기에 칼륨과 마그네슘 같은 미네랄도 들어 있어 체내 수분 균형을 유지하는 데 도움이 될 수 있다.

수박의 붉은색은 항산화 성분인 리코펜 덕분이다. 리코펜은 활성산소로 인한 세포 손상을 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 항산화 물질로, 심혈관 건강과 관련된 연구가 꾸준히 이어지고 있다. 수박은 토마토와 함께 리코펜을 풍부하게 섭취할 수 있는 대표적인 식품이다.

또한 수박에는 시트룰린이라는 아미노산이 들어 있다. 시트룰린이 혈류 개선과 혈압 유지에 도움이 될 가능성을 제시한 연구 결과도 있다. 하지만 식품만으로 의학적 효과를 기대하기보다는 균형 잡힌 식단의 일부로 섭취하는 것이 바람직하다.

수박 한 컵에는 비타민 C가 적지 않게 들어 있다. 비타민 C는 면역 기능과 콜라겐 생성에 필요한 영양소이며, 비타민 A는 피부와 눈 건강 유지에 중요한 역할을 한다. 여름철 자외선에 많이 노출되는 시기에는 이런 영양소를 과일로 보충하는 것도 도움이 된다.

수박은 식이섬유가 아주 많은 과일은 아니지만, 풍부한 수분과 함께 장내 유익균의 먹이가 되는 식물성 성분(폴리페놀)을 함유하고 있다. 이런 성분은 장내 환경을 건강하게 유지하는 데 도움을 줄 가능성이 있는 것으로 알려져 있다.

운동 후에는 수분과 전해질 보충이 중요하다. 수박은 수분이 많고 시트룰린도 함유하고 있어 운동 뒤 갈증을 해소하거나 회복 식품으로 활용하기 좋다. 시트룰린이 운동 후 근육 피로를 줄이는 데 도움이 될 가능성을 언급한 연구 결과도 있다.

평소 버리는 수박씨에도 영양소가 숨어 있다. 구워 먹을 경우 마그네슘과 철, 아연 같은 미네랄을 섭취할 수 있다. 하지만 일반적으로 먹는 수박씨의 양은 많지 않기 때문에 영양 섭취를 위해 일부러 많이 먹을 필요는 없다.

수박이 건강에 좋다고 해서 무조건 많이 먹는 것은 바람직하지 않다. 수박에는 천연 당분이 들어 있는 만큼 한 번에 과도하게 먹기보다는 적당량을 나눠 먹는 것이 좋다. 특히 당뇨병이 있거나 혈당 관리가 필요한 사람은 단백질이나 견과류, 그릭요거트 등과 함께 먹으면 혈당 변화를 완만하게 하는 데 도움이 될 수 있다.

수박은 자르기 전 겉면을 깨끗이 씻은 뒤 칼질해야 껍질에 묻어 있던 세균이 과육으로 옮겨가는 것을 줄일 수 있다. 자른 뒤에는 바로 냉장 보관하고 3~5일 안에 먹는 것이 안전하다.