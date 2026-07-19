한번 터지면 장기화·대형화재···반복되는 ‘물류센터 화재’ 막을 방법 없나

인천 쿠팡 물류센터 화재로 ‘물류센터 안전 관리’ 문제가 도마 위에 올랐다. 물류센터 화재는 한 번 발생하면 대형화·장기화로 이어지는 탓에 막대한 재산 피해는 물론, 대규모 인명 피해로까지 번지고 있다. 실효성 있는 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다.

19일 취재를 종합하면, 그간 물류센터에서 발생한 화재가 완전히 진화하는 데는 최소한 3일 이상이 걸렸다. 전날 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 발생한 화재도 물류센터 규모와 내부에 쌓인 적재물 특성 등을 고려하면 불이 난지 40시간은 지나야 큰 불이 잡힐 것으로 예상된다. 소방당국은 초진 시점을 빨라야 이날 오후 11시로 보고 있다.

실제로 2021년 6월 경기 이천 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재는 완진까지 무려 132시간(6일)이 걸렸다. 이 화재로 12만7178㎡에 달하는 구조물과 내부 적재물 20만여 개가 모두 탔다. 지난해 11월 발생한 충남 천안 이랜드 물류센터 화재도 60시간이 지나서야 모두 꺼졌다. 당시 화재로 19만3210㎡ 구조물과 내부 적재물이 모두 잿더미가 됐다.

물류센터 화재가 장기·대형화로 이어지는 원인은 구조적 특성에서 기인한다고 소방 전문가들은 말한다. 상품을 꺼내고 넣기 편하게 하려고 넓은 개방형 구조로 만들다보니 화재 확산을 막기 위해 가벽을 세워 구획을 나누는 경우는 찾기 어렵다는 것이다. 개방성 구조는 불이 났을 때 충분한 산소를 계속 공급하는 역할을 한다. 불은 더 빠르게 퍼지고 진화는 어려워지는 셈이다.

특유의 적재 방식도 화재를 키우는 주요 원인이다. 물류센터는 더 많은 물건을 쌓기 위해 층높이도 높게 설계한다. 여기에 선반을 설치해 물건을 가득 쌓아둔다. 물건은 여러 가지가 혼재되는 경우가 많으며, 대부분이 불에 타기 쉬운 가연성 물질이다.

인천 쿠팡32물류센터 역시 층마다 10m 높이로 설계돼 있었으며, 3단 선반이 설치돼있었다.

지금과 같은 구조에서는 초기 대응에 실패한 물류센터 화재를 진압하는 것은 사실상 어렵다. 이천 쿠팡 물류센터 화재와 천안 이랜드 물류센터 화재에서도 진화 작업은 주변 연소를 막는 선에서 그쳤다.

정용우 미래소방연합노동조합 위원장은 “물류센터 내부에 가연성 물질이 가득 차 있어 진입 자체가 어렵기 때문에 사실상 다 탈 때까지 연소 확대를 저지하는 방향으로 진화가 이뤄질 수밖에 없다”면서 “그만큼 초기 대응이 중요한 데 화재 조사가 이뤄지면 스프링클러, 방화 구획 등이 제대로 이뤄지지 않은 경우가 많다. 비슷한 화재를 막기 위해선 전반적인 점검이 필요하다”고 말했다.

‘물류센터 특별법’을 만들어 소방 기준을 강화해야 한다는 지적도 있다. 손원배 초당대 소방행정학과 교수는 “현재 기준으로는 물류센터 내부에 가연성 물질을 어떻게 분류해야 하는지, 방화 구역을 어떻게 설정해야 하는지 등에 명확한 기준이 없다”며 “결국 각종 물질이 다 혼재된 상태로 잔뜩 쌓인 채 화재를 키우는 것”이라 말했다.

손 교수는 “소급 적용이 가능한 특별법을 만들어서 적재물의 가연성 정도를 단계별로 따진 뒤 위험성이 높은 물질은 별도 방화 구역에 보관하게 하는 등의 방식이 필요하다”고 말했다.